L’Offside tracta l’homosexualitat en el món del futbol

Heu provat mai d’escriure “Cristiano Ronaldo gai” o “Cristiano Ronaldo maricon” en qualsevol cercador o xarxa social? No ho feu, hi trobareu una desagradable enumeració d’insults i vexacions dedicades al davanter portuguès del Reial Madrid. Ho explicava fa poc el periodista Santiago Segurola a Onda Cero: “L’última frontera del futbol no és el racisme, és l’homosexualitat. L’insult més habitual dins d’un terreny de joc és el de marica ” i només cal haver passejat per la grada de qualsevol camp, sigui Primera Divisió, sigui Tercera Regional, per adonar-se que l’homofòbia és una plaga que continua enganxada al futbol com un xiclet a la sola d’una sabata. “És la guàrdia pretoriana del masclisme, en què els aficionats creuen que, pel fet de pagar una entrada, tenen el dret a agredir verbalment els jugadors”, explica Richard Zubelzu, director de Fuera de juego, un documental que navega per les entranyes d’aquest esport i explica com viuen la seva passió pel futbol diversos integrants del col·lectiu LGBT.

A la lliga espanyola hi juguen uns sis-cents futbolistes, sense comptar els que es guanyen la vida a la segona categoria. Però no hi ha cap jugador que s’hagi declarat públicament homosexual, una condició que, estadísticament, és pràcticament impossible que no es doni entre els esportistes d’elit. “Evidentment que hi ha jugadors gais, el problema és que no s’atreveixen a fer el pas”, diu Zubelzu. Els motius? No troben un clima gens favorable per fer-ho, ja sigui per la pressió dels aficionats o pel poc suport de directives, institucions i, sobretot, patrocinadors: “El futbol és un gran negoci que mou molts milers d’euros, i més ara que molts clubs pertanyen a empresaris àrabs, de països on no es tracta precisament bé les persones homosexuals”, explica el director de Fuera de juego, que dona veu a col·lectius i persones que han patit insults des de petits, quan l’únic que volien era jugar a futbol. Un dels participants en el documental, el migcampista del Leganés Martín Mantovani, reconeix que calen “iniciatives” perquè la societat s’adoni que “l’homosexualitat està a prop del futbol”. Si us el mireu, també hi podreu escoltar opinions d’exjugadors, com Roberto Solozábal, o de la davantera internacional Laura del Río.

Documentals i botes multitac

Fuera de juego és una de les obres que s’exhibiran aquests dies a l’Offside Fest, el festival de cinema documental sobre futbol que se celebra als Cinemes Girona de Barcelona. Serà la cinquena edició, una xifra amb la qual ja han aconseguit “un públic fidel que ja confia en la proposta des d’abans de saber la programació sencera”, explica Oriol Rodríguez, director de l’esdeveniment, que reconeix que encara tenen “espai per créixer i millorar”.

L’Offside Fest s’acaba de presentar amb El brujo frente al espejo, un homenatge a Quini, exdavanter del Barça mort fa poc, i altres pel·lícules destacades que s’hi veuran són Casuals: La historia de una moda nacida en las gradas, sobre aquesta subcultura britànica; The lane, que explica la mística del camp del Tottenham Hotspur londinenc; Kenny, dedicada a la vida del gran Kenny Dalglish, llegenda del Liverpool, i Ceares: El equipo de mi barrio, parques i resistència obrera al futbol modern des d’Astúries.