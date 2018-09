‘Johnny English: De nuevo en acción’, el xou de Rowan Atkinson

Rowan Atkinson no s’ha prodigat gaire al cinema. La seva trajectòria estel·lar a la televisió, el mitjà on el seu talent ha brillat amb la màxima intensitat gràcies a L’escurçó negre i a Mr. Bean, en té la culpa. Això, i el fet que gairebé sempre li ofereixin pel·lícules que no acaben d’aprofitar del tot la seva capacitat sobrenatural per a la comèdia (les excepcions serien el capellà de Quatre bodes i un funeral i l’amo perepunyetes d’un hotel a La maledicció de les bruixes). Johnny English, una saga sobre un agent secret maldestre de l'MI7 que es va iniciar el 2003 i que ara arriba a la seva tercera entrega, és el personatge que més ha repetit a la pantalla gran. English queda lluny de la millor versió de l’Atkinson televisiu, però funciona prou bé com un succedani, parlador i simpàtic, de l’slapstick de Mr. Bean.

A Johnny English: De nuevo en acción es torna a parodiar l’univers 007 (el personatge d’Olga Kurylenko és un homenatge a L’espia que em va estimar) i a picar l’ullet al Superagent 86 i a l’inspector Jacques Clouseau de Peter Sellers. La nova missió d’English consisteix a desemmascarar un magnat d’internet (inspirat amb força mala bava en Elon Musk de Tesla), i això posa en marxa una maquinària desigual d’humor barroer i físic. Amb tot, el gag de la realitat virtual, el cameo de tres veteraníssims actors anglesos i els seus agraïts 88 minuts de durada justifiquen el preu de l’entrada.