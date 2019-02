‘Holmes & Watson’: no és una altra estúpida comèdia de Will Ferrell

Els films que, al llarg d’una dècada, van crear conjuntament Will Ferrell i Adam McKay recollien i expandien alguns dels trets idiosincràtics de la performance de Ferrell a les seves aparicions al Saturday Night Live: un talent il·limitat per a la improvisació i un control gestual que, en segons, podia transformar-se en autèntic desbordament còmic. Els films de McKay treien partit de la capacitat de l'actor per allargar un gag fins a extrems insospitats – la fugida en calçotets d’un inexistent incendi a Passat de voltes - o per mantenir una hilarant serietat davant d’una situació ridícula - el concert de flauta travessera a El reporter. La llegenda de Ron Burgundy -. Etan Cohen ho tenia fàcil. Havia coescrit una comèdia de culte com Tropic thunder i tenia a Ferrell i John C. Reilly, parella còmica impecable en l'excel·lent Germans per pilotes. Resulta, per això, frustrant la manera en què Holmes & Watsonaplaca el potencial humorístic de tots dos a través de la rigidesa d'un guió més proper a l'humor referencial d'una spoof movie que a la renovació associada a la Nova Comèdia Americana. L'allau de cameos, referents pop i gratuïts comentaris sobre l’actualitat, asfixia la capacitat d'improvisació d'uns actors que només aconsegueixen brillar en moments puntuals. Podem passar per alt el gag dels pits lactants de Reilly, però és imperdonable tenir a Will Ferrell i no apostar-ho tot - com feia McKay – a la impredictibilitat de la seva performance llunàtica i desbordant.