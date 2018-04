‘Heartstone’, l’angoixa i el desconcert de l’adolescència

D'ençà que els relats d’iniciació adolescent segueixen el patró de les històries d’herois messiànics, sembla que l’angoixa i el desconcert propis d’aquesta etapa han desaparegut de les pantalles, i no només de les pel·lícules generalistes juvenils. Per aquesta raó –i també per d’altres– és rellevant el debut de l’islandès Gudmundur Arnar Gudmundsson, en tant que Heartstone ens parla –com feia temps que no es veia– de la vulnerabilitat que se sent en aquests anys posant en escena d’una manera frontal i subtil aquest repertori d’emocions desassossegadores. És cert que hi ha pel·lícules del nou cinema islandès que ja havien treballat les tribulacions de l’adolescència –Metalhead (2013), de Ragnar Bragason, o Sparrows (2015), de Rúnar Rúnarsson–, però l’opera prima de Gudmundsson va més enllà, perquè els seus propòsits no tenen tant a veure amb la representació tremendista o extravagant de la pubertat, sinó que el llargmetratge vol submergir-nos dins l'enrevessat magma emocional dels dos amics protagonistes.

Incòmoda, tensa, tot i que palpitant de sensualitat gràcies una càmera epidèrmica, Hearstone no es deixa seduir pels paisatges recurrents del cinema d’adolescents i al mateix temps ens deixa una imatge repleta de poesia turmentada: el rostre del Kristján dins l’aigua fosca, un crit ofegat i metàfora de les seves lluites internes.