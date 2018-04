‘Have a nice day’, radiografia de la societat xinesa

D'entrada, pot sorprendre que una cinta d'animació d'aparença modesta i un xic matussera com és Have a nice day es fes un lloc a la secció oficial del festival de Berlín. Però la decisió del certamen es comprèn millor si entenem que es tracta d'una obra aixecada de manera independent i gairebé en solitari pel pintor i animador Liu Jian, posseïdor d'una mirada crítica sobre la deriva capitalista del seu país que concorda bastant amb la del seu col·lega Jia Zhangke. Això sembla haver posat traves a la difusió internacional de la pel·lícula, forçant la productora a retirar-la del festival d'Annecy a l'espera que les autoritats hi donessin el vistiplau.

La radiografia que Have a nice day fa de la societat xinesa pren la forma d'una peripècia criminal de vol baix: en una ciutat anònima, el Zhang roba una bossa plena de diners que pertanyen al seu cap, un extorsionador local, i aquesta acció posa en marxa tota una sèrie de personatges que presenten diferents graus de perversió, però que comparteixen unes ambicions purament materials. La dificultat per empatitzar amb aquestes criatures és subratllada per una tècnica d'animació conscientment precària, que congela els moviments per centrar l'atenció en uns paisatges perifèrics, depriments i tocats per l'especulació, en què s'ha esborrat tot signe de la tradició del passat, però que no aconsegueixen articular cap promesa de futur.