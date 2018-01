'Good time', personatges sense escapatòria

Puntals del cinema indie més incorruptible, el germans Josh i Benny Safdie –autors de films com Go get some rosemary i Heaven knows what,cap estrenat comercialment a Catalunya– són coneguts per la seva obra verista i temperamental, tocada pels desbordaments emocionals de l’univers de John Cassavetes. A Good time, els Safdie componen un nou i atropellat himne per la dignitat dels marginats, un frenètic tour de force fílmic ambientat en una “altra” Nova York, allunyada de la sofisticació de Manhattan i el hipsterisme de Brooklyn.

Malgrat que els Safdie sempre han sentit debilitat per l’enrenou urbà, la seva aposta per la convulsió narrativa assoleix cotes inèdites a Good time: l’escenari i les interrelacions entre els personatges remeten al submón criminal de Mean streets de Martin Scorsese, però l’acció, marcada per una pulsió irreflexiva, instintiva, es decanta per l’efecte bola-de-neu de Quina nit, també de Scorsese, i de Mickey and Nicky, la memorable comèdia negra amb tocs noir d’Elaine May, en la qual John Cassavetes i Peter Falk treien a rondar la seva paranoia per una nit atziaga a Filadèlfia.

A Good time ningú té temps a perdre. La desesperació imposa la seva llei mentre cau la nit i els protagonistes topen una vegada i una altra contra les seves precipitades decisions, com si fossin mosques que reboten contra una bombeta encesa. Els personatges s’expliquen a través de les seves accions: Connie –interpretat per un Robert Pattinson plenament submergit en el primitivisme i l’angoixa del personatge– creu que fuig cap endavant després d’un robatori fallit, però no fa altra cosa que donar voltes entorn del seu desvalgut germà (un dels Safdie, Benny). Arribem a conèixer les seves motivacions a través d’uns diàlegs fugaços i histèrics, mentre que l’acció apareix embriagada d’incertesa: l’estranya trobada entre Connie i una anciana moribunda en l’habitació d’un hospital remet a un moment inoblidable de Comença l'espectacle, però aquí el sentit de l’escena no s’arriba a concretar.

Good time funciona com un riu amb afluents inesperats i cursos totalment imprevisibles. Sense saber massa bé com, ens descobrim atrapats entre parcs d’atraccions que cauen a trossos i apartaments inhòspits il·luminats amb llums fosforescents. Podríem ser a l’interior d’una versió mendicant del Collateral de Michael Mann, amb un criminal de segona en lloc d’un assassí zen, amb l’aspror visual dels 35 mm substituint l’asèpsia digital, i amb els ronyosos carrers de Queens fent oblidar la pulcra de Los Angeles. Propulsada per la hipnòtica banda sonora d’Oneohtrix Point Never –una escopinada de sintetitzadors i cops rítmics–, Goodtime arrossega un fatalisme epidèrmic, una vivacitat contagiosa i una tendresa inesperada: una vegada superat el seu meravellós epíleg, el que queda és un pòsit d’amargura estremidora, marcada per la soledat sense escapatòria que sembla perseguir els protagonistes. Una sensació semblant a la que invocava l’última imatge de Mean streets, on una anciana sola baixava la persiana del seu miserable apartament novaiorquès.