'Desenterrando Sad Hill', la il·lusió que reuneix Clint Eastwood, James Hetfield i Ennio Morricone

Que Clint Eastwood, Ennio Morricone i James Hetfield apareguin entrevistats en un documental modest diu molt de la bona feina de producció que hi ha darrere de 'Desenterrando Sad Hill', però també revela el lligam emocional dels personatges amb l’objecte d’estudi de la pel·lícula: el clàssic de Sergio Leone 'El bo, el lleig i el dolent', títol capital en la trajectòria d’Eastwood i Morricone i, de retruc, també en la de Metallica, ja que la seva banda sonora fa dècades que serveix d’introducció èpica als concerts dels gegants del metall.



El cas de Hetfield i companyia és l’equivalent multimilionari dels protagonistes de la pel·lícula de Guillermo de Oliveira, que també han integrat el relat de Leone a la seva vida. Es tracta d’una generació de fans espanyols que van veure aquest 'spaghetti western' per televisió, per descobrir després que el duel en un cementiri que serveix de clímax al film s’havia rodat en un paratge de Burgos, a pocs quilòmetres de casa seva. 'Desenterrando Sad Hill' se centra en els esforços d’aquest reducte entusiasta per retornar a la localització l’aspecte que tenia en la pel·lícula i invoca la ficció perquè ocupi un espai físic en la realitat. La il·lusió del projecte fa difícil posar pegues al documental, però s’hauria beneficiat d’una mirada cinematogràfica que trobés la pel·lícula darrere les capes de nostàlgia i romanticisme, com sí que va aconseguir José Luis Guerin quan, a 'Innisfree', va viatjar a Irlanda buscant l’espectre de John Ford en el paisatge on va rodar 'L’home tranquil'.