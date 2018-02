'Deber cumplido', una actualització dels drames de veterans de guerra

Abans d’estrenar-se com a director amb Deber cumplido, l’actor i guionista Jason Hall va escriure El franctirador per a Clint Eastwood, una pel·lícula que va generar una certa controvèrsia perquè va ser percebuda per alguns com una hagiografia sense esquerdes d’un implacable soldat americà, tot i que aquest crític defensa el film d’Eastwood com l’elegíac i turbulent retrat d’un heroi tràgic. Ara, amb l’aparent intenció d’evitar polèmiques amb l’Amèrica progressista, Hall ha parit una opera prima basada en fets reals que sembla una actualització dels drames sobre veterans de guerra que Oliver Stone va dirigir als anys 80 i 90: és a dir, una crítica ferotge contra l’abandonament per part de l’estat d’uns soldats que ho van donar tot i en alguns casos fins i tot el seny per la seva pàtria.

Amb un repartiment notable liderat per un Miles Teller que pateix tant o més que a Whiplash, Deber cumplido esdevé un film llastrat pel desig d’emocionar costi el que costi amb la caiguda als inferns d’uns joves soldats traumatitzats per la participació a la Guerra de l’Iraq. Tanmateix, la fermesa de la crítica social i, sobretot, la genuïna preocupació que Hall demostra pels seus personatges, eleven la pel·lícula a l’altura de la cançó original de Bruce Springsteen que tanca el film. “Jo dic que la llibertat es guanya amb la sang del fill d’algú”, canta el Boss. Per pensar-hi.