Planifica un cap de setmana de cine

'Superlópez'

L'heroi que encarna els vicis ibèrics

A principis dels setanta, el dibuixant Juan López Fernández, Jan,va rebre un encàrrec de l’editorial Euredit: crear una paròdia de Superman que protagonitzés acudits de poques vinyetes, en què la perfecció implícita a les accions dels superherois quedés distorsionada fins a convertir-se en slapstick sapastre. Amb el temps, el personatge evolucionaria, tant pel que fa al disseny com a la complexitat d’unes històries que anaven sumant personatges i mitologia, però l’entitat que l’imaginari de Superlópez va assolir en entregues com La semana más larga no ha evitat que perdurés la idea que la creació de Jan era, fonamentalment, un heroi ibèric que mai es desempallegaria dels vicis més ridículs de la societat espanyola. Continua llegint la crítica

'Con el viento'

Un retorn a les arrels a través de la dansa

El primer llarg de ficció de Meritxell Colell parteix d'un motiu recurrent en el drama íntim, el del personatge que retorna a casa amb motiu d'un trasbals familiar i inicia així un procés de reconnexió amb les seves arrels. La Mónica (Mónica García) és una ballarina establerta a Buenos Aires que viatja de tornada a la llar materna a un petit poble de Burgos quan el pare mor. Continua llegint la crítica

'La noche de 12 años'

L'horror viscut per José Mújica i altres presos polítics

Aferrada a una dimensió corpòria de l’expressió fílmica, La noche de 12 años del cineasta uruguaià Álvaro Brechner retrata els 12 anys de reclusió incomunicada que van patir, des del 1973, a mans del govern militar de l’Uruguai, un grup de dissidents entre els quals hi havia el futur president del país, José Mujica. Continua llegint la crítica

'Tres caras'

En defensa de les actrius de l'Iran

A l'inici de Tres caras, com succeïa a Taxi Teheran, hi trobem Jafar Panahi, el seu director, al volant d'un cotxe. El paisatge, però, ha canviat: dels atapeïts carrers de la ciutat passem a la quietud d'un entorn rural on l'hospitalitat és la capa de vellut que recobreix una tradició forjada a foc. A Panahi, un cineasta que té prohibit sortir de l’Iran, li ha anat bé el canvi d'aires. Continua llegint la crítica