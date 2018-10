‘Cold War’, una tràgica simfonia de passió turmentada

Hi ha pel·lícules que són a la vegada tan gèlides com arrauxades. Fredes per fora però que bullen de febre per dins. És el que té explicar una història d’amor fou en el context del Teló d’Acer. Com es plasma una relació de desig en aquest marc de repressió?

Pawel Pawlikowski continua la senda formal que va obrir amb Idai l’eleva a un estadi encara més arriscat i rotund. Depuració formal, elegància estilística i una reflexió entorn de la recerca de les arrels més íntimes, en aquest cas a través de l’exorcisme intern que suposa explicar la relació dels seus progenitors a través de les contradiccions inherents a la situació del seu país d’origen.

Cold War és una història sobre les fronteres tant íntimes com polítiques i socials. Els protagonistes representen una manera de veure el món. Wiktor (Tomasz Kot) és un músic que treballa per l’estat buscant joves talents musicals que representin l’esperit polonès. Zula (magnètica i irresistible Joanna Kulig) és una de les aspirants.Ell ansia llibertat, ella simbolitza l’autisme i la paràlisi. Mentre un avança, l’altre retrocedeix. Tots dos s’estimen amb bogeria, però estan condemnats a xocar i autodestruir-se. La llibertat enfrontada al sotmetiment en una espiral interminable d’amor i de mort.

El director utilitza la música per introduir-nos en l’univers de cada un dels personatges. El folklore i les cançons populars poloneses enfront del jazz i la improvisació. I un tema, Rock around the clock, de Bill Haley, per experimentar la catarsi en una de les escenes visualment i emocionalment més aclaparadores del cine recent.

Pot ser que en ocasions no entenguem els personatges. Al capdavall, són marionetes tràgiques d’un sistema podrit del qual són víctimes. Però és la seva irrefrenable vulnerabilitat la que ens acaba atrapant. Cold Warés una bonica i al mateix temps tràgica simfonia de passió turmentada. És un remolí de cruesa expressiva i un recorregut fantasmal per una Europa esqueixada.