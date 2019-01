'Caso Murer: El carnicero de Vilnius', un judici per tergiversar el passat nazi

A El caso Kurt Waldheim–probablement el millor documental del 2018, ara disponible a la plataforma Filmin–, la veterana Ruth Beckermann rememorava com, a mitjans dels 80, la nació austríaca va veure posada a prova la seva memòria històrica quan es va revelar el passat nazi de Kurt Waldheim, antic secretari general de les Nacions Unides (!) i candidat a la presidència del país. Per la seva banda, la interessant Caso Murer: El carnicero de Vilnius–una crònica detallada i impactant del judici dut a terme l’any 1963 contra el cruel oficial nazi Franz Murer– funciona com una perfecta parella de ball, des de l’àmbit de la ficció, per al film de Beckermann. Les dues pel·lícules destapen la manera com la maquinària estatal austríaca va tergiversar la història per netejar la consciència de tot un poble. Postveritat abans de la postveritat.

Val a dir que Caso Murer..., dirigida per Christian Frosch, no fa gala del mateix rigor i transparència que El caso Kurt Waldheim, en què Beckermann exposava obertament la seva implicació en l’activisme projueu. Per assegurar-se la implicació de l’espectador, Frosch esprem el potencial emocional de la seva anatomia d’un judici, fins al punt que algunes decisions valentes –com la de no fer servirflash-backs– es veuen un pèl malmeses per certes concessions a l’espectacularitat dramàtica.