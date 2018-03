'El Cairo confidencial': Sexe, xantatges i poder a l’Egipte de la Primavera Àrab

Un detectiu corrupte, una dona assassinada i un home adinerat sospitós d’un crim: sota la influència de James Ellroy, Tarik Saleh planteja a El Cairo confidencial una relectura dels codis del gènere negre per portar-nos a l’explosiva capital egípcia dels dies previs a la Primavera Àrab. En aquest viatge cap al fons de la nit no només veiem com el protagonista (un impressionant Fares Fares, amb un físic que sembla extret dels còmics de Tardi que adapten les novel·les de Léo Malet) cau en la teranyina d’una sòrdida trama de sexe, xantatges i poder al límit, sinó també com una societat s’enfonsa a causa de les mentides i l’opressió d’una classe política venuda al pitjor dels capitals. Els seguidors del noir més canònic disfrutaran de la fidelitat d’aquest treball, on abunden els cigarrets i els espais oprimits, i els renovadors n'apreciaran la traducció a les qüestions contemporànies del gènere que millor radiografia el nostre present.