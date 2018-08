'Blackwood', un 'thriller' massa lleuger

La música, i gairebé qualsevol art, diuen, amanseix les feres, però què passa quan les belles arts es transformen en un monstre contra el qual lluitar? Els seguidors del cinema de gènere trobaran concomitàncies entre la premissa de 'Blackwood', el nou treball de Rodrigo Cortés ('Llums vermells'), i 'Musa', l’últim de Jaume Balagueró, ja que ambdós descansen sobre la idea de la força destructora de la creació. Però en la pel·lícula de Cortés les protagonistes s’enfronten a un grup d’esperits que pul·lulen per un internat claustrofòbic dirigit amb mà de ferro per Uma Thurman.

Adaptació de 'Down the dark hall', novel·la fantàstica adolescent de Lois Duncan, una de les precursores d’aquest gènere literari, 'Blackwood' és un exercici d’aventures misterioses per al públic juvenil que pot frustrar les expectatives dels espectadors que esperin trobar-se un 'Buried (Enterrat)' per a menors de 18 anys. De vasos comunicants entre un film i l’altre n’hi ha, sobretot en el joc pervers –molt polanskià, d’altra banda– de tancar uns personatges en un espai i fer-los patir, però la barroca posada en escena de 'Blackwood' produeix justament l’efecte contrari: un 'thriller' massa lleuger.