'Ana y el apocalipsis', una comèdia musical zombi contra l'embafament nadalenc

El director escocès John McPhail conjuga a 'Ana y el Apocalipsis' dues tradicions tan nadalenques com la funció escolar musical i el film de terror en què el Nadal es mostra des d'un vessant més fosc i desmitificador. Tot això i més apareix en la (pen)última variant de cinema zombi, que aquest cop se situa en un poble de Gran Bretanya on un grup d'estudiants d'institut s'han d'enfrontar a una invasió de no-morts just quan s'acosta el 25 de desembre.

McPhail i els seus col·laboradors treuen el màxim profit d'un pressupost modest que no els permet ni números musicals d'alta volada ni grans efectes especials. Tanmateix, les cançons funcionen molt bé en aquesta comèdia fantàstica amb un ull posat a 'High school musical' i companyia i l'altre en paròdies i altres declinacions del terror zombi, com la referencial 'Shaun of the dead', d'Edgar Wright. Amb una protagonista carismàtica (gran descobriment, el d'Ella Hunt) molt ben acompanyada en el repartiment (sobretot per Malcolm Cumming, que encarna el seu millor amic John), 'Ana y el apocalipsis' juga bé totes les cartes, però brilla especialment en el control dels codis del cinema adolescent. El perfil matisat dels diferents personatges i la bona química entre ells atorga solidesa emocional a aquest híbrid genèric que aconsegueix transmetre frescor i personalitat a partir d'elements d'allò més reconeixibles.