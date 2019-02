Americana Film Fest, La vigència de l’esperit ‘indie’

Què determina l’èxit d’un festival de cinema? Si ens deixem portar per les xifres, que tendeixen a generar miratges, podríem pensar que la clau està en el nombre d’espectadors, de films seleccionats o de premières. La utilitat mediàtica o industrial d’aquests paràmetres quantitatius és innegable, ¿però quin rellevància real poden tenir si darrere no hi ha una coherència en la programació i un discurs amb valor cultural? L’Americana, el Festival de Cinema Independent Nord-americà de Barcelona, que celebra la seva sisena edició, persegueix una idea valuosa: donar a conèixer la diversitat i riquesa del que es coneix com a cinema indie, aquell que germina fora de la poderosa maquinària de Hollywood. L’objectiu pot semblar senzill, però si advertim que, en l’últim parell de dècades, l’ indie ha viscut una certa crisi, marcada per la cronificació d’una fórmula pregonada pel Festival de Sundance -la innòcua dramedy naturalista amb actors populars-, la tasca ja no sembla tan evident. De fet, parlem d’un repte que l’Americana ha entomat amb criteri, amplada de mires i una curiositat a prova de prejudicis.

Amb el full de ruta ben clar -atent als fenòmens temàtics i les veus autorals més rellevants de l’ indie -, l’Americana 2019 té arguments per defensar un creixement en projeccions (el cinema Zumzeig s’afegeix a la seu central dels Cinemes Girona), en capacitat per atraure l’atenció de la indústria (s’hi veuran 13 premières estatals) i, per sobre de tot, en experiència. Un bagatge que es tradueix en la fidelització d’una nòmina de cineastes que ja podem considerar “amics del festival”. Autors com Alex Ross Perry, una de les veus clau de l’ indie novaiorquès, que després de visitar l’Americana l’any passat ara hi presentarà Her smell, on Elisabeth Moss (la Peggy Olson de Mad men ) interpreta una punk rocker autodestructiva, inspirada en Courtney Love i Amy Winehouse, que lluita per mantenir la sobrietat i recuperar la inspiració. També tornarà al festival Frederick Wiseman, el més important documentalista nord-americà viu, que a la magnífica Monrovia, Indiana s’acosta a una Amèrica profunda on el civisme contrasta amb els excessos de la societat de consum. Per acabar, val la pena destacar el retorn del geni de l’ indie Joel Potrykus, que l’Americana va descobrir amb Buzzard i que ara presenta Relaxer, una odissea claustrofòbica (a mig camí entre La quimera de l’or de Chaplin i Scanners de David Cronenberg) on un gamer s’enfronta al repte de superar el nivell 256 del Pac-Man.

Pel que fa a les línies temàtiques de l’Americana -on s’hi veuran 24 llargs de ficció, 8 documentals i 39 curts-, cal destacar l’àmplia presència de mirades femenines, encapçalades per directores com Desiree Akhavan, que inaugurarà el festival amb The miseducation of Cameron Post, on Chloë Grace Moretz encarna una adolescent lesbiana internada en un centre de “reorientació sexual”; o Josephine Decker, que a Madeline’s Madeline proposa una viatge obscur i angoixant (hereu de Roman Polanski i Darren Aronofsky) al fons de la ment trastornada d’una jove aspirant a actriu. I pel que fa a l’empoderament femení, Support the girls d’Andrew Bujalski -un retrat de l’odissea quotidiana de les treballadores d’un sports bar - és sens dubte una de les joies del festival.

L’Americana també permetrà al públic submergir-se en l’altra cara del Somni Americà. A Wildlife, l’actor Paul Dano ( Pous d’ambició, Petita Miss Sunshine ) s’estrena en la direcció adaptant amb delicadesa la novel·la de Richard Ford Incendios, sobre la dissolució d’un matrimoni interpretat per Carey Mulligan i Jake Gyllenhaal a la Nord-amèrica dels anys 60. I a l’emocionant i política Leave no trace, Debra Granik ( Winter’s bone ) explica la història d’un veterà de guerra que decideix viure amb la seva filla en una reserva natural a Oregon fugint de les lleis constrictives de la societat.

Finalment, l’Americana coronarà la seva programació amb dos esdeveniments cinèfils. D’una banda, la visita dels germans David i Nathan Zellner, que presentaran el seu últim film, el western humorístic Damsel amb Mia Wasikowska i Robert Pattinson, i seran objecte d’un cicle a la Filmoteca de Catalunya. I de l’altra, la projecció de The golden boat, la redescoberta pel·lícula americana de 1990 del gran cineasta xilè Raúl Ruiz, que inclou Jim Jarmusch en el repartiment. Aquest film absurd i bohemi, protagonitzat per assassins en sèrie, músics i estudiants, ha estat restaurat recentment pel MoMA de Nova York.