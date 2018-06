Abusos sexuals als escenaris coloristes del turisme global

Holiday encaixa perfectament amb el lema de l’edició d’aquest any de l’Atlàntida Film Fest, que se celebrarà entre el 25 de juny i el 25 de juliol. Els responsables d’aquest festival cinematogràfic online de programació inesgotable, estès al món físic mitjançant projeccions i altres actes que tindran lloc a Mallorca, s’han proposat fer sortir els colors a la cara a Europa. I el primer llargmetratge com a directora de la danesa Isabella Eklöf hi pot contribuir. Té alguna cosa de cop de puny a l’espectador, en la tradició de cineastes com Ulrich Seidl ( Paradís: amor, Al soterrani ) i Ruben Östlund (The square ).

A Holiday s’explica l’odissea indiferent de la Sascha, la nova parella d’un narcotraficant. Ella es mou per un món de colorisme i llums de neó, als espais vacacionals del que s’anomena la Riviera Turca. Eklöf ens mostra aquesta realitat de parc temàtic, d’hotels fotocopiats que es destinen al gaudi del turisme global, mitjançant preses estàtiques, llargues i distants. El dispositiu formal escollit pot associar-se amb una certa crueltat i falta d’empatia. “Al cinema necessitem fer un pas enrere i preguntar-nos a nosaltres mateixos quin tipus d’història estem explicant. Crec que l’empatia sovint ens du per camins equivocats. Ens impulsa a escollir automàticament el bàndol del gatet bufó o de la noia bonica, i això ofèn el meu sentit de la justícia”, explica la realitzadora.

Després de l’estrena de la pel·lícula a Sundance, s’ha destacat mediàticament una de les seves parts: una dura i molt gràfica violació. En la seva estrena a Mallorca, atès que la projecció té lloc a l’aire lliure, l’escena apareixerà difuminada a la pantalla gran per evitar que la puguin veure menors d’edat. Els assistents podran visualitzar-la als seus telèfons mòbils. Aquesta representació de violència sexual extrema es manté sota les mateixes directrius estilístiques de la resta de l’obra: la càmera copsa els esdeveniments amb aparent impassibilitat. “Vaig intentar que el resultat fos més realista i menys pornogràfic, com ho hauria sigut si hagués filmat la cara de la dona patint en primer pla”, declara Eklöf.

La Sascha suporta tota mena de revessos i abusos amb aparent indiferència, a canvi de gratificacions materials. A l’últim tram del film, però, el retrat de la protagonista com a víctima inqüestionable es fissura. Segons la realitzadora, “ella decideix seguir endavant”. “És una supervivent i una oportunista, i això implica que fingeixi que moltes coses no han passat mai. És una cosa que, al llarg de la seva vida personal i sexual, les dones han de fer més habitualment que els homes. I se suposa, o se suposava, que no havíem de parlar-ne”, explica.

Perspectiva anticapitalista

Holiday pot oferir-nos una imatge panoràmica del món actual. Cada espectador pot fixar la seva atenció en algun dels diversos temes que planteja: el desig masclista de possessió, l’absència de consideracions ètiques a l’economia, el materialisme, el neocolonialisme turístic... i les possibles interseccions entre tots aquests aspectes. ¿Hi ha alguna temàtica principal? Eklöf sent que “a mesura que el film es completava, la perspectiva anticapitalista es va convertir en la dominant”. “Amb altres actors podrien haver-se explorat més profundament les complicacions de la dominació sexual, però la relació entre els intèrprets em va conduir per aquest camí”, diu la directora.