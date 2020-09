Una de números de Youtube en català!

Com van, en qüestió de seguidors, els canals en català respecte altres llengües similars?

Al món, de població que sàpiga castellà en són uns 580.000.000 de parlants tan de primera com de segona llengua, i entre els canals en castellà, actualment el que té més seguidors és el d'en JuegaGerman , que en té 39.500.000. De població que sàpiga català , altre cop tan de primera com de segona llengua, en som uns 10.050.000, i el canal més seguit és el d'en Pol Gisé Cat , amb 23600 seguidors, i conegut per tenir també un canal en castellà i per tant ja parteix d'una base d'espectadors potencials.



Fent la regla de tres tenim que el català, per complir amb la proporció del castellà, té realment 339.570 parlants. O, que en situació normal, amb 10.050.000 de parlants, el Youtuber amb més seguidors n'hauria de tenir 714.000, aproximadament. La distància que ens queda per recórrer és enorme, i per això som aquí.



Per comparar-ho una mica, el canal més gran en suec que he trobat, una llengua amb 13 milions de parlants, és de Therese Lindgren, i té... 1.040.000 subscriptors, que queda per sobre de la proporció de mostra.



El canal més gran en búlgar, amb 9 milions de parlants, és de 'Айде БГ, i té... 540.000 subscriptors (el segon en té 414000), queda una mica per sota de la proporció de mostra.



El canal més gran en danès que he trobat, amb 6 milions de parlants, és d'un tal Alexander Husum i té... 386.000 subscriptors, similar a la proporció de mostra.



Tenim que en els casos del suec, el búlgar i el danès, llengües semblants a la nostra, compleixen bastant bé la relació entre parlants i seguidors del castellà, és el català el que queda extremadament lluny de la normalitat. Repeteixo, el canal més gran en català, amb 10 milions de parlants, és el d'en Pol Gisé. 23.600 subscriptors.



Què podem fer per canviar aquesta anormalitat?