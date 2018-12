Quarta edició del Gaming Ladies

S'apropa una nova edició de Gaming Ladies, aquest cop a Barcelona i prevista per divendres dia 14 de desembre a partir de les 17:30 a l'edifici MediaPro. L'entrada és gratuïta, i és un esdeveniment que cada edició se centra en el paper de les dones al sector del videojoc, com a desenvolupadores o com a videojugadores.



XAVIER MUNTADA SAMÀ | Barcelona

M'agradaria poder deixar d'escriure aquí, seria senyal d'una certa normalitat almenys, però no és un esdeveniment lliure de polèmica ja que només s'hi permet l'entrada a dones i això ha portat cua per part de certa part de la comunitat a cadascuna de les edicions celebrades.



He de confessar que la primera vegada que en vaig sentir a parlar no tenia massa clar si era positiu o negatiu segregar per sexes un esdeveniment així, però si ens plantegem la situació actual de la dona al món dels videojocs i a la societat en general es pot entendre que una de les millors opcions actuals és la proposta de Gaming Ladies.



No és nou, ni és rar tampoc, trobar comentaris discriminatoris quan es visita el canal d'una noia que emet partides en directe, i al mateix temps, la representació de la dona a l'empresa tampoc és l'adequadarespecte al nombre de jugadores - el 2017 el nombre de jugadores era el 44% del total - i és considerat encara per molts una indústria relacionada amb la masculinitat, amb proliferació de protagonistes que sovint representen la virilitat absoluta. Per entendre-ho millor, és una indústria creada per homes per a homes i on la dona se sent sovint apartada, o directament, menystinguda i atacada.



Sortosament hi ha iniciatives com GirlsMake Games o la mateixa Gaming Ladies que tracten de crear un entorn segur perquè les dones puguin trobar el seu lloc al sector, una espècie d'universitat de petit format per acostumar-se a participar amb normalitat i sense ingerències externes en un ambient que també hauria de ser seu. Esperem doncs que en aquesta edició hi vagi el nombre més gran d'assistentes possible, que marqui tendència i ajudi a normalitzar un sector que tot i ser tecnològic també conserva els tics carrinclons de la societat.

Us podeu apuntar a l'esdeveniment mitjançant l'enllaç que facilita la pròpia organització, o seguir-ne les notícies a través del seu compte de Twitter.