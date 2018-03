Fita assolida!

Avui no parlo d'entreteniment electrònic. Escric colpit per quelcom que acabo d'escoltar. Primera notícia de l'informatiu horari de les onze del matí del dia vint-i-set de setembre de 2016, a Catalunya Ràdio: "L'estand d'atenció a possibles víctimes d'agressions racistes a Barcelona ha atès CINC-CENTES consultes durant les CINC nits de les festes de la Mercè". Cinc-centes agressions en cinc nits, eh. Cent agressions racistes per nit. No és esborronador? És tan exagerada la xenofòbia als nostres carrers?! Com podem ser tan racistes els barcelonins? Com pot ser? Quina no deu ser l'escala...