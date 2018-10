El Circ català no té mosques !!

El circ dels pobles sempre m’ha recordat Itàlia, Alaska, Europa i els lleons tarats. No oblidaré mai la primera vegada que vaig veure una girafa a Berga i una serp de set o vuit metres, ni especialment la forta olor d’excrements i calorassa que feia dins aquell tràiler ple d’animals exòtics, fins al punt que l’espectacle era la cua de nens i nenes ratxegant als fanals del davant.

El més preocupant dels pobles és la manca de cultura del circ que encara ara tenim. Amb aquesta qüestió França ens passa la mà per la cara. I amb moltes coses més també. Però no vull arribar a imaginar què passaria si programessin el circ contemporani del Baró d’Evel per les contrades d’interior. No l’entendríem perquè no hem tingut educació.

És aquest el motiu del naixement del Projecte Nilak de circ de teatre itinerant, és una molt bona notícia. La seva missió és apropar la cultura i les arts escèniques en aquelles comarques catalanes que no tenen teatres. La proposta mereix tots els respectes màxims. La programació de circ contemporani es troba únicament en grans nuclis urbans, per això és més que significant i lloable que algú apropi les noves dramatúrgies per facilitar-ne la visibilitat, en especial en aquelles comarques que no disposen d’instal·lacions teatrals.

Nilak neix amb caràcter nòmada i amb la proposta de convertir els pobles en epicentres, amb una carpa com a eix vertebrador que permetrà obrir nous circuits de programació, donar visibilitat a les companyies residents a Catalunya i acostar la mirada de les arts escèniques contemporànies a tots els públics.

Tot i que ja s’ha presentat en diverses poblacions, el projecte es troba en la fase de recerca de finançament privat i públic per a l'adquisició de les infraestructures. Us recomano que mireu aquest vídeo i especialment si sou de poble, si sou programadors, si sou ajuntaments, si us mou la il·lusió, si sou pares, si sou fills, si teniu ganes de portar el bon circ les vostres contrades, contacteu amb aquests artistes.