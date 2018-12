Astrals 2019

PREMIS CULTURALS

Tinc tants amics i amants dins del món de la cultura, que se’m faria difícil fer de jurat en qualsevol tipologia de premis i sortejos varis. Alguns candidats o premiats d’aquestes seleccions, viuen dins de coves, se m’estarrufa la pell. Sempre tinc la sensació que s’ha d’honorar i reconèixer a la caspa més casposa i endogàmica del país. No hi la lectura justificable.

IOAGA MUSEÍSTIC CULTURAL

Respiro a fons, compto fins a tres i començo de nou a reorientar el text. Si fem un repàs, crec sincerament que la cultura s’està oxigenant i animant. Hi tenim noves línies editorials, nous formats expositius i noves maneres d’explicar. Els museus busquen ser alguna cosa més que parets decorades i fer festes dins dels halls. Confio molt amb alguns canvis que hem tingut durant l’any, ja no és tan sols noves cares, sinó el fet de sortir tot l’equip de cultura a fer footing cada matí i observar com desperta la ciutat, poble o carrer.

AJUDES CULTURALS

Un altre panorama que tenim a casa. Com solucionar-ho ? M’imagino els nens de la loteria escollint a dit les combinacions guanyadores. (1) Les subvencions tenen sempre un nom de partida. (2) La documentació és més complexa que el benefici o utilitat de la mateixa. (3) Convido als que treballeu a les institucions a suavitzar, europeïtzar i a aportar ajudes per les ajudes.

FESTIVALS CULTURALS

Quan un festival creix, aconsegueix el propi clímax en el gaudi familiar de la població i es converteix en parc temàtic. Verbs d’un festival: (AR) mostrar, revisar, diversificar, investigar, mesclar i ampliar. Però encara tenim festivals purs i salvatges per les nostres contrades.