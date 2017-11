De primera mà: Huawei Mate 10

Des de fa uns dies podem trobar ja a les botigues de casa nostra el darrer telèfon mòbil de Huawei, el més potent de la marca xinesa fins avui i la seva aposta per a seguir lluitant pel podi dels phablets. Es tracta del Mate 10, hereu del Mate 9 del qual ja us vaig parlar l’any passat, i que tan bon sabor de boca va deixar.

El primer que salta a la vista quan tens el nou Mate 10 a les mans és que, tot i la seva gran pantalla (de 5’9” en format 16:9), no es nota gran o incòmode. Això és gràcies al fet que els marcs han estat reduïts a una mínima expressió, desapareixent pràcticament als laterals i quedant confinats a un espai molt petit a les parts superior i inferior del telèfon. Això encara té més mèrit si un es fixa que, tot i aquesta dràstica reducció de marcs, Huawei ha apostat per situar el seu excel·lent lector d’empremtes al davant, cosa que, a mi, personalment, em sembla un encert (tot i que hi ha opinions tant a favor com en contra de situar-lo davant o darrere). Per tant ens trobem amb un mòbil que aprofita moltíssim l’espai que ocupa, i en telèfons tan grans aquest detall s’agraeix molt. De fet, la mateixa Huawei va estar fent comparacions amb models de la competència durant la seva presentació, per treure pit de l’aconseguit en aquest aspecte. Pels amants dels números, les seves mides són 77’8 x 8’4 x 150’5 mm, i el pes és de 186 grams.

La pantalla, ja que estem parlant d’ella, és LCD, amb una resolució de 2560x1440 i QHD per tant (tot i que molta gent l’anomeni també 2K, el QHD seria més aviat un 2’5K). Sobre el paper, un salt respecte a la del Mate 9, que era FullHD. Però la realitat és, quan en fas ús, la pantalla és bona però no es percep res que sigui sensacional. Potser hauria estat millor no fer el salt de resolució (que sempre dic que l’ull humà no pot percebre en aquestes mides de pantalla) i concentrar els esforços en oferir un panell de més qualitat, com sí que han fet en el model Pro. Però vaja, que no és que ens puguem queixar de la pantalla en si, simplement creiem que no destaca tant com altres punts d’aquest telèfon, i que es podia esperar una mica més del telèfon estrella d’una companyia com Huawei.

Sota el capó, el Huawei Mate 10 incorpora el processador Kirin 970, de la mateixa Huawei. Aquest nou xip de la gamma Kirin incorpora, segons la companyia xinesa, la primera NPU (Neural Processing Unit) del mercat a un telèfon intel·ligent, dotant així el dispositiu d’intel·ligència artificial. També està equipat amb una GPU Mali G72 de 12 nuclis. El telèfon suporta la connectivitat LTE Cat.16, que, tècnicament, us permetrà carregar i reproduir vídeos de 4K a través de la xarxa en pocs segons (allà on la xarxa ho permeti). El telèfon arriba amb Android Oreo 8.0 i amb la capa EMUI de Huawei a sobre. EMUI, tot i que segueix sense ser de les nostres favorites, ha evolucionat força cap als gustos d’occident i ara ja ens permet de configurar el nostre telèfon d’una manera més ajustada al que el públic d’aquí sol desitjar.

El telèfon inclou 4 GB de memòria RAM i 64 GB d'emmagatzematge integrat, que es pot ampliar encara més amb la ranura per a targetes micro SD. Compta amb una bateria de 4000 mAh, que en les nostres proves dura fàcilment un dia i mig d’ús intensiu, i incorpora la tecnologia SuperCharge de Huawei, que permet carregar el dispositiu fins a un 60% de la capacitat de la bateria en tan sols 30 minuts.

Pel que fa a la càmera, l'associació de Huawei amb Leica continua. El Mate 10 compta amb una nova configuració de càmera dual de Leica. La càmera dual del Mate 10 inclou una lent RGB de 12 megapíxels i una lent monocromàtica de 20 megapíxels, amb estabilització òptica d'imatge (OIS). Les dues presenten una obertura de f/1.6, millorant molt el model de l’any passat. Aquesta obertura més gran permet fer fotos realment bones en condicions de poca llum. El Mate 10 també millora l’efecte Bokeh inaugurat pel seu predecessor, i aconsegueix uns retrats amb el fons difuminat molt reeixits. El rendiment del vídeo és igualment sensacional, amb la possibilitat d’enregistrar en qualitat 4K a 30 fps.

Un aspecte que també destaca, i molt, de la càmera, és l’aplicació d’IA (Intel·ligència Artificial) que permet el xip NPU del qual us parlava abans. Cada cop que apuntem amb el dispositiu, l’aplicació de càmera analitzarà la imatge i endevinarà quin tipus de fotografia estem intentant fer. En funció d’això, escollirà els ajustaments més adequats (retrat, menjar, paisatge, text, platja, neu, gats, flors, i així fins a 13 objectes i escenes diferents). Podrem veure en tot moment a la pantalla el tipus de fotografia que ha detectat l’IA, i he de dir que encerta pràcticament sempre. És realment sorprenent, i, gràcies al fet que aplica els ajustaments més adequats a cada tipus de fotografia, aconsegueix que les nostres fotografies en point-and-shoot siguin de molta qualitat. A la part superior de la pantalla trobareu la càmera frontal, que és de 8 megapíxels i compta amb una obertura de f/2.0.

Un altre dels aspectes on Huawei vol destacar gràcies a la IA és en les recomanacions personalitzades als seus usuaris. En disposar d’aquestes capacitats dins del mateix terminal, cap informació relacionada amb l’ús que fem del nostre aparell ha de sortir al núvol, amb la millora en seguretat que això comporta. Aquest component local permet fer servir informació que d’altra manera seria sensible per oferir una millor experiència als usuaris d’aquest Mate 10 (el sistema podrà predir què farem o què ens agrada i actuar entre bambolines perquè la nostra experiència sigui més satisfactòria).

El model que arriba a casa nostra no és dual SIM. El port és USB-C i manté el connector d’àudio de 3,5 mm. Un detall que ens agrada és que també incorpora un port d’infrarojos i, per tant, podem controlar els diferents aparells del menjador (com la TV) directament amb el mòbil, sense haver de buscar els comandaments entre els coixins del sofà. Està certificat IP53, el que vol dir que es pot mullar, però no submergir. Per últim, comentar que, si connectem el telèfon mitjançant un cable HDMI a un monitor, el Huawei Mate 10 passa automàticament a un mode ordinador que ens permet interactuar amb ell com si fos un PC. Tot i que això ja ho feien altres telèfons, la novetat és que el Mate 10 no necessita cap giny addicional per fer-ho, només cal endollar-lo per cable a una pantalla. Si volem fer servir ratolí i teclat (tot i que el telèfon proporciona unes alternatives prou aconseguides a la pantalla), podem fer-ho sense problemes mitjançant connexió per Bluetooth.

El rendiment del telèfon, més enllà de les xifres, és sensacional en tots els aspectes, i s’ha comportat de manera excel·lent en totes les situacions sense excepció. Estem davant d’un flagship en tota regla, i no decebrà a ningú, especialment si es té en compte que parteix d’un preu sensiblement inferior als seus rivals pel tro dels telèfons de grans dimensions.