De primera mà: Apple Watch Series 3

La tercera iteració del rellotge intel·ligent d’Apple ja és aquí. Per fora, difícilment el podrem distingir a simple vista dels seus dos models anteriors. Mateixa forma, mateixes mides (seguim disposant de les dues mides de caixa ja conegudes) i mateixa estètica. Seguint la línia dels dos models anteriors, la companyia de Cupertino enfoca la seva proposta principalment en dues vies: la salut i l’esport.

El model que arriba a les nostres botigues disposa de GPS (per traçar els nostres recorreguts quan fem activitats a l’exterior), altímetre (per mesurar també el desnivell) i, a més a més, és submergible fins a 50 metres de profunditat (un valor més que suficient per a la gran majoria de públic). No disposa de 4G (com sí que incorporen models d’altres contrades), però realment tampoc sembla que ho hàgim de trobar gaire a faltar, donades les diferències entre ambdós models.

Com comentava, un dels focus de l’Apple Watch Series 3 és el monitoratge i promoció de l’activitat esportiva, gràcies a les seves capacitats ja esmentades (altímetre, GPS, submergible). El seu millorat pulsòmetre enllaça aquestes activitats amb el monitoratge de la nostra salut, ja que ambdós camps cada cop van més de la mà.

Un punt que Apple busca potenciar és la gamificació de tot aquest concepte. Incentiva l’activitat física dels usuaris amb petits reptes personals, i ho relaciona amb activitats similars dels teus contactes per mirar de generar un impuls major en l’usuari de cara a cuidar la seva salut. Altres desenvolupadors també segueixen aquest camí i, avui en dia, disposem d’una variada oferta d’apps disponibles pel nostre Watch que ens ajudaran, per poc que posem de part nostra, en tractar una mica millor el nostre cos.

No es pot oblidar, a banda de tot el que ja he comentat, que l’Apple Watch Series 3 és un excel·lent company per l’iPhone. El model d’enguany permet, com els anteriors, mantenir trucades a través seu, enviar i rebre missatges, rebre notificacions i pagar amb Apple Pay. També ens permet gaudir de música emmagatzemada al rellotge (que podem gestionar prèviament amb el nostre iPhone), i interactuar amb Siri directament. Això sí, tot això ho farem ara de forma més àgil que abans, ja que el funcionament general de l’aparell ha millorat molt, tot és més fluid i es nota l’increment de potència als budells del rellotge.

Disposem de diferents esferes per personalitzar el rellotge, i la gamma de corretges que Apple ens ofereix no deixa de créixer (especial menció enguany per les de velcro, que permeten ajustar al mil·límietre i són realment còmodes). Això sí, la bateria continua sent, per mi, el taló d’Aquil·les dels rellotges intel·ligents en general (no pas només de l’Apple Watch), ja que, essent realistes, l’haurem de carregar cada dia. Com ja vaig comentar en provar el primer model, el cert és que un s’acaba acostumant i troba moments per carregar-lo si no es vol separar d’ell durant les hores de son, però no deixa de ser una adaptació de costums que hem de fer nosaltres al dispositiu, i això no hauria de caldre.

En definitiva, una bona evolució (que no revolució) de la línia de rellotges intel·ligents de la companyia de la poma mossegada, tal com l’iPhone 8 ha estat a la línia de telèfons.