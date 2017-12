De primera mà: robot aspirador Botvac D5 Connected

Els robots aspiradors han recorregut un llarg camí des que els vam veure per primera vegada disponibles per al gran públic. S’ha convertit en una indústria molt competitiva, i els fabricants han hagut d’innovar per mantenir-se al mercat. Avui us parlaré del Neato Botvac D5 Connected, que fa un temps que s’encarrega de netejar el terra de casa i que, a simple vista, crida l’atenció.

Com comentava, la competitivitat actual del sector ha portat que la majoria dels fabricants hagin intentat destacar de diverses maneres, i una d’elles ha estat millorar la navegació i la intel·ligència de l’aparell. Per tant, molts dels nous models són molt més eficients que els de fa uns anys, netejant la sala amb més rapidesa i eficàcia. Aquest és un punt on ha destacat aquest Botvac D5 Connected, ja que la seva navegació làser intel·ligent es pot considerar una de les més eficients del mercat. És capaç d'escanejar l'habitació amb molta precisió, fins i tot a la foscor. El Botvac D5 pot navegar tot un nivell de la vostra llar (òbviament no puja ni baixa escales), i es mourà d'habitació en habitació sense cap problema (tot i que posar-lo d’habitació en habitació és, com podeu suposar, més eficient).

El robot de Neato maniobra entre mobles i altres obstacles amb molta facilitat, i no sol dubtar què fer davant d’un obstacle, ni per on continuar la seva feina. La seva forma, característica dels models de Neato, en forma de D, és excel·lent per arribar a les cantonades, tot i que un raspall lateral una mica més llarg no li faria cap mal en algunes situacions.

Funciona molt bé sobre tots els tipus de sòl, i fa una bona feina gràcies als seus raspalls central i lateral. El seu mecanisme d’aspiració, i el seu dipòsit, fan que sigui prou còmode de netejar, i la capacitat tant del dipòsit com de la bateria assegura molta estona d’ús sense necessitat de manteniment. La seva gran bateria, juntament amb l’excel·lent sistema de navegació, fan que, comparat amb altres models de la competència, aquest Botvac D5 Connected faci la seva feina ostensiblement més ràpidament que la majoria. Això sí, aquesta velocitat té implicacions, ja que alguns d’aquests altres models més lents aspiren més brutícia que ell. Amb tot, deixa el terra net i és més que suficient per a una casa normal amb un ús habitual, no heu de patir.

Com tots els robots aspiradors de gamma alta, si l’aparell detecta que està baix de bateria es col·locarà a la seva base per carregar energies. A la capsa s’inclouen complements per ajudar-nos a establir els límits de navegació del robot, per crear sales i parets virtuals. Avui en dia, un dispositiu com aquest no pot presentar-se al públic sense una app mòbil, i el model de Neato no és una excepció. Podem controlar i programar el robot des de qualsevol lloc, a través del nostre telèfon mòbil, i rebrem allà també les notificacions i missatges que el robot ens faci arribar (què està fent, si ha acabat la tasca actual, si està baix de bateria, etc.).

Pel que fa a mides, són les habituals en aquest tipus de dispositius. Més enllà de les xifres, tots són molt similars físicament. De fet, la seva característica forma de D fa que destaqui visualment de la resta (majoritàriament circulars), però les seves mides i pes segueixen essent, si fa no fa, les habituals al sector. També cal destacar que, tenint en compte que tots els aspiradors fan soroll, aquest model és prou silenciós, i no incomoda massa un cop t’has acostumat a ell.

En definitiva, un bon robot aspirador, ideal per a llars on el nivell de brutícia a terra sigui l’habitual a la majoria de cases, i es pugui així gaudir de la seva excel·lent navegació sense contrapartides. El podeu comprar tant en línia com en comerç tradicional.