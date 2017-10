Thunderobot, la companyia de gaming asiàtica, s'estableix a Barcelona

La companyia Thunderobot, que tothom, relacionat amb el món dels videojocs en línia i competitius a Àsia, coneix perfectament, és una gran desconeguda al nostre continent. Aquest 2017 ha decidit desembarcar al vell continent, i, a l’hora d’escollir seu, s’ha decidit per Barcelona. He pogut parlar una mica amb en Carlos Aragoneses, el seu responsable per Europa, sobre els motius que els han dut a aquesta decisió. Tot seguit teniu la conversa transcrita, i aprofito per comentar que he estat provant dos dels seus equips de referència, l’ST_Plus i l’ST_Pro, i que ben aviat us portaré les meves impressions.

Pregunta: Tot i que aquí a Europa la marca Thunderobot no és (encara) gaire coneguda, a l'Àsia sí que ho és. Ens pots fer cinc cèntims de qui és Thunderobot?

Carlos Aragoneses: Thunderobot és una marca creada per gamers pensant 100% en l’experiència de joc, tenint sempre en compte les opinions i preferències dels jugadors a l’hora de dissenyar els seus ordinadors portàtils, de sobretaula i accessoris. Per aquest motiu, els pilars de la marca es basen en la utilització de components de primer nivell d’Intel i NVIDIA, la màxima rapidesa en el llançament de productes equipats amb les noves generacions de processadors i targetes gràfiques, i un servei postvenda de primer nivell.

Però la filosofia de Thunderobot no es limita a la fabricació de software, sinó també a desenvolupar videojocs per ordinador i per a realitat virtual (VR Cube). Fins i tot té la seva pròpia plataforma d'streaming de videojocs: Shenyu.tv

Històricament ha basat la seva activitat en el món online, però sempre mantenint un contacte permanent amb els seus fans a través dels e-sports i en l’organització d’esdeveniments on els gamers poden provar els nous productes i compartir experiències.

En els darrers 3 anys, la marca ha tingut un creixement espectacular, especialment entre la gent jove, i ha assolit la posició de lideratge en els principals canals de venda en línia.

P: Ara arribeu a Europa... creieu que és un bon mercat per als vostres productes? En què s'assembla i en què no al mercat asiàtic?

CA: El mercat europeu és molt diferent i molt competitiu, amb una forta localització de producte segons els països tant en la configuració del teclat com en les especificacions dels productes. Això és un repte per a Thunderobot i, per aquest motiu, s’ha decidit tenir una estructura a Europa per a estar més a prop del jugador local i donar-li un millor servei.

Respecte a la distribució, Europa té una estructura més tradicional que a Àsia i, aquí, Thunderobot aporta una nova forma de fer les coses, basant-nos en la màxima velocitat de llançaments de nous productes i amb una disponibilitat 100% online i entregues en 24h/48h. També apostem per a esponsoritzar equips de e-sports i el primer exemple ha estat l’acord amb el València CF, que utilitza els nostres productes en la seva gaming house.

P: Vau decidir establir la seu europea de la companyia a Barcelona. Per què?

CA: Barcelona és una excel·lent porta d’entrada a Europa, amb uns serveis logístics de primer nivell. Per a fer-vos una idea, som capaços d’entregar un ordinador Thunderobot a totes les principals ciutats europees en un termini màxim de 48 hores, i de fer una revisió o reparació en un termini màxim de 7 dies laborables, recollint i entregant l’aparell a casa del jugador, en qualsevol punt d’Europa.

A més a més, Barcelona té un marcat perfil multicultural i ja és un referent a la indústria dels videojocs i desenvolupament d’aplicacions i software, per la qual cosa no ha estat molt difícil poder disposar d’un centre europeu de postvenda de primer nivell, capaç d’atendre en 6 idiomes amb personal nadiu format en tecnologies de la informació i, fins i tot, podem donar resposta als nostres clients 24 hores al dia i 7 dies a la setmana tant per telèfon i xat o, fins i tot, accedint de forma remota a l’ordinador per resoldre problemes de software.

Podem resumir que els gamers mai més jugaran sols i ens tindran sempre al seu costat.

P: La situació política actual us ha fet replantejar aquesta decisió? Teniu plans de moure la seu europea a un altre lloc?

CA: Actualment no ens plantegem un canvi d’ubicació pels motius esmentats anteriorment.