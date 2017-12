Thunderobot ST_Plus i ST_Pro, dos portàtils per gamers a tenir en compte

Tal com vam comentar a la conversa mantinguda amb el seu responsable per Europa, la companyia Thunderobot ha aterrat aquest any Europa amb l’objectiu de consolidar globalment el bon nom que s’ha fet a Àsia. He estat provant dos dels seus equips de referència i la veritat és que la sensació no podia ser més satisfactòria. Parlo del ST_Pro i el ST_Plus, dues visions del mateix concepte adequades a gammes de preu diferents.

Ja que tenen moltes coses en comú, us parlaré dels dos a la vegada. Començaré per les principals diferències, per poder diferenciar d’ara endavant adequadament els dos models:

El Thunderobot ST_Pro ve equipat amb una NVIDIA GTX 1060, 16GB de RAM, disc dur SSD de 512GB i costa 1.699 €.

El Thunderobot ST_Plus ve equipat amb una NVIDIA GTX 1050Ti, 8GB de RAM, disc dur SSD de 128GB, un altre disc dur mecànic de 1TB i costa 999 €.

Comparteixen el mateix processador, un Intel Core i7-7700HQ, del qual només podem dir coses bones. També presenten la mateixa pantalla, un dels seus punts forts, de resolució FullHD en format 16:9 i 15,6 polzades, que es veu realment molt bé i que ofereix uns colors i unes sensacions a l’alçada de les millors opcions del mercat. Cal tenir en compte que el teclat dels dos models és QWERTY però en distribució anglesa, el que fa que algunes tecles a les quals estem acostumats canviïn de lloc i altres, directament, no hi siguin. El teclat es pot configurar, i fins i tot hi ha al mercat adhesius per convertir el teclat en un dels que coneixem a casa nostra, però és important tenir clar aquest punt a l’hora de comprar un d’aquests portàtils. El teclat, això sí, està retroil·luminat, i ja sabem com és d’útil i important aquesta característica quan estem en entorns amb poca llum.

Un altre dels aspectes que destaquen d’aquests dos models és que, per ser portàtils de gaming, no són especialment voluminosos ni pesants. S’ha de tenir clar que un portàtil per jugar a videojocs punters sempre serà més voluminós i pesat que un que no, no es pot ni comparar. Així que, quan dic que són prou lleugers i compactes, ho dic sempre comparant-los amb els del seu sector. El ST_Plus, de fet, té unes mides de 378mm x 267mm x 26,9mm i pesa només 2,5 kg (incloent-hi bateria), i no és, per tant, gaire més gran ni pesat que un portàtil de feina normal. En canvi, l’ST_Pro, que presenta unes mides també molt ajustades de 385mm x 271mm x 25,8mm, sí que s’enfila ja fins als 3,86 kg (incloent-hi bateria), un pes més elevat però que, comparat amb el dels seus competidors, encara és manté prou ajustat.

No vull acabar sense comentar el sorprenent poc soroll que fan els ventiladors dels dos dispositius comparats amb altres portàtils de gaming. Sí, fan soroll, i sí, es noten, però no arriba a ser aquella sensació d’estar en túnel de vent que generen altres exponents del sector. Amb tot, com sempre amb aquests aparells, millor jugar amb auriculars.

En resum, dues bones propostes que permeten gaudir d’ordinadors portàtils de gaming a preus ajustats, especialment en el cas del ST_Plus que, com podeu imaginar, fa furor entre els que es dediquen principalment als videojocs en línia, ja que ofereix tot el que un usuari d’aquest tipus pot necessitar a un preu molt interessant.