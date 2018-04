Bluedio T4S, auriculars Bluetooth prèmium a preu popular

Tot i que molta gent no té por a comprar d’importació productes electrònics, el cert és que, com a consumidors, quedem desprotegits davant de possibles problemes o errors en els dispositius. Les garanties no són d’abast mundial i, si bé, en el moment de la compra, els venedors solen posar pocs problemes a substituir unitats que no funcionin bé, si el problema apareix als mesos d’ús, la cosa canvia. També cal tenir sempre en compte que, en importar productes, la duana pot aturar el paquet i complicar el procés bastant. Per això és important que companyies com Sudio hagin decidit començar a vendre a casa nostra de forma local, és a dir, amb les mateixes garanties i obligacions que qualsevol altre venedor en el nostre territori. Per ara (i fins on jo sé), Sudio ho fa només a través del portal espanyol d’AliExpress, tot i que entenc que és qüestió de temps que ampliïn la seva xarxa de distribuïdors. Per tant, com deia, ja podem comprar els seus productes amb garantia local, i sense haver d’esperar setmanes a què el producte ens arribi a casa.

Sudio té fama de fabricar productes de so bons, amb característiques del segment prèmium, però a preus bastant continguts. He estat provant dos dels seus dispositius estrella, els auriculars T4S (de la gamma Turbine) i F2 (de la gamma Faith), i m’han agradat molt. Avui us parlaré del primer, i espero en pocs dies poder-vos parlar del segon.

Bluedio T4S

La gamma Turbine, amb el T4S com a producte més destacat, és la categoria de productes adreçada al gran públic. Com podeu veure, la seva fabricació és a base de plàstic i metall, i aconsegueixen donar molt bones sensacions quan els tens a les mans. Són robusts, i estèticament també són macos. S’adapten molt bé al cap i són còmodes de portar en estones llargues, ja que no són especialment pesants. Funcionen mitjançant Bluetooth, tot i que també poden funcionar a través de cable d’àudio si ens quedem sense bateria gràcies al cable que inclou la capsa.

La qualitat del so és bona, tant per Bluetooth com per connexió amb cable. Ni s’aprecien uns greus massa exagerats, ni un so metàl·lic. Sense entrar en consideracions expertes, el so em sembla compensat i adequat, molt agradable a l’oïda. Al sumar això a la seva comoditat, és fàcil que passin llargues estones de temps fent-los servir gairebé sense adonar-te.

El contacte amb els pavellons auriculars és suau i còmode, i ajusta molt bé, de forma que t’aïlla bastant del món exterior. Al costat dret tenim els botons físics que ens permeten apujar i abaixar el volum, passar cançons endavant i endarrere, aturar la reproducció, i encendre i apagar l’aparell. Estan ben situats, i són fàcils d’operar quan tens els T4S posats. També es troba en aquest costat el botó que activa o desactiva la Cancel·lació Activa de So, coneguda com a ANC (per Active Noise Cancelling en anglès). És sorprenent trobar ANC en uns auriculars d’aquest preu, i la veritat és que funciona prou bé. En ambients sorollosos, la reducció del xivarri que ens arriba a les oïdes és gran, però en canvi amb les veus individuals el filtre és menor. Això sí, com en tots els ANC, els greus es veuen afectats, cosa que es nota bastant si escoltes música, però pràcticament gens si escoltes un podcast, per exemple.

Pel que fa a la connexió Bluetooth, arriba lluny i es comporta de forma excel·lent, sense talls. Pots bellugar-te per casa o l’oficina sense tocar el telèfon (dintre d’uns límits raonables) i no ho notaràs. Ja sigui per escoltar la música del mòbil que va a la butxaca del pantaló, o per veure una pel·lícula al menjador de casa, l’experiència és sensacional. La bateria té una duració excel·lent, també, no he comptat les hores però són moltes. Simplement amb carregar-los de tant en tant, estarem segurs. A més a més, informen el telèfon de la quantitat de bateria que els queda, o sigui que en tot moment sabreu com van d’energia amb una simple ullada a la pantalla del mòbil.

A la capsa trobem, a més a més del mateix Bluedio T4S, una bossa per transportar els nostres auriculars, un cable per connectar els auriculars a una sortida d’àudio estàndard si volem fer-los funcionar sense el Bluetooth, i el cable per carregar la bateria.

En resum, per aquest preu, no crec que trobeu res millor, sincerament. És sorprenent la qualitat i les funcionalitats que equipa aquest Bluedio T4S per la gamma de preus en què es mou. En el moment d’escriure això, els podeu trobar per menys de 40 € a la web espanyola d’AliExpress.