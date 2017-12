Aquests poden ser els drons (d'Star Wars) que estàveu buscant...

Permeteu-me que li robi a Obi Wan Kenobi la seva famosa frase (i l’adapti) per al títol d’aquest article, no me n’he pogut estar de fer-ho. Estem en plena efervescència de la saga cinematogràfica creada per George Lucas i, amb l’episodi 8 acabat d’estrenar, estarem uns dies discutint opinions i parers sobre la segona cinta de la nova trilogia. A més a més, s’apropa el Nadal, època de regals i joguines per als petits de la casa (i no tan petits) per excel·lència. Això ho sap Disney, i ens bombardeja amb milers de productes inspirats en la saga, molts dels quals podríem catalogar-los de prescindibles (recordo especialment la bossa de taronges amb la imatge d’en BB-8 de fa dos anys).

Però hi ha algunes propostes que realment són molt interessants, i aquesta de Propel és una d’elles: Drons + Star Wars. Com podria no funcionar?

Com podeu veure a les imatges i a la seva pàgina web, i especialment a aquest vídeo, es tracta de reproduccions bastant fidels i fan prou goig. A més a més, ofereixen una sèrie de modes de joc per poder gaudir d’aquests aparells amb amics i familiars. No sé a vosaltres, però a mi m’han cridat molt l’atenció. Espero poder-ne provar algun ben aviat. Me’n vaig a donar-li menjar al tió, que el noto una mica prim i aquests drons fan ben bé un pam quadrat...

(i si el tió no es porta bé, també els podeu comprar a la seva pàgina web i a diversos comerços físics)