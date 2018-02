De primera mà: ASUS ROG Zephyrus, una autèntica bèstia portàtil per gamers

Quan NVIDIA va anunciar que la seva tecnologia Max-Q, implementada a les targetes gràfiques GTX de gamma més alta, permetrien transformar els ordinadors portàtils adreçats a jugadors exigents de manera sorprenent, no mentien. Aquest ASUS ROG Zephyrus, una autèntica bèstia pel que fa a les seves especificacions, presenta unes mides i pes que, per res del món, el diferencien d’un portàtil convencional. Pesa 2,2 kg i les seves mides són 379 x 262 x 179 mm. Per fi els portàtils de gaming de gamma més alta comencen a ser portàtils de debò (de gaming ja ho eren).

Començaré pel que més destaca d’aquest equip, que és la flamant targeta gràfica GTX 1080 Max-Q. Tot i que el sistema Max-Q li redueix la potència una mica, aquesta targeta gràfica es troba còmodament dins del grup de les targetes més potents que podem trobar avui en dia al sector, un pèl per sobre d’una GTX 1070 estàndard. Però, a diferència d’aquesta darrera, no obliga a l’ordinador portàtil que la incorpora a ser exageradament gruixut i pesat. És realment sorprenent gaudir d’aquesta potència gràfica en un equip tan portàtil com aquest.

La pantalla, que és a on s’ha de notar finalment aquesta potència gràfica, es queda en una resolució FullHD per a les seves 15,6 polzades de tecnologia IPS. En realitat, aquesta resolució per aquesta mida de pantalla està molt bé, i, a més a més, aquesta pantalla destaca en dos punts clau a l’hora de gaudir en bones condicions dels videojocs: una freqüència de 120 Hz, i la tecnologia G-Sync d’NVIDIA. Tot plegat, configura una pantalla notable que permet gaudir completament de la seva potent targeta gràfica.

Pel que fa a la resta dels budells de l’aparell, ASUS no s’ha estat de res. El processador és el potent Intel Core i7-7700HQ quad-core a 2,8 GHz (3,8 GHz amb turbo), i ve amb 24 GB de memòria RAM DDR4 a 2.400 MHz. Perquè l’accés a disc no sigui un llast, la unitat de sèrie és una SSD de 512 GB NVMe M.2. El WiFi ac, el port d’auriculars, el Bluetooth 4.1 i els connectors habituals complementen aquest Zephyrus.

Tot això, com deia, dintre d’una carcassa d’unes mides més que sota control. I com aconsegueix ASUS refrigerar aquesta bèstia? Doncs d’una forma molt imaginativa: quan aixequem la pantalla del portàtil per fer-lo servir, el portàtil es “trenca” en dos, i es separa el gruix dels components de la tapa inferior, permetent així una circulació d’aire sense obstacles, i que a més a més fa molt poc soroll. Això no evita, no obstant, que notem clarament l’augment de temperatura al teclat quan portem una estona de joc. Unes imatges valen més que mil paraules, que se sol dir:

La bateria, això sí, dóna pel que dóna en un equip d’aquesta envergadura, i ens podem oblidar de jugar molta estona desconnectats del corrent. Si ens hi posem de debò, amb jocs potents, la bateria vola en qüestió de mitja hora. Si en fem un ús una mica més moderat, podrem arribar al parell d’hores, però no més. Un interior tan potent, per molt que s’estigui ajustant el consum dels components constantment, necessita energia, no s’hi pot fer més.

Un punt curiós de l’ASUS ROG Zephyrus és el seu teclat, i la posició del trackpad. Com podeu veure a la fotografia, es situa a la dreta, no a sota del teclat, com sol ser la norma. No m’atreveixo ni a aplaudir ni a criticar la decisió, ja que és una qüestió de gustos, un cop t’hi has acostumat (tot i que sospito que els esquerrans no seran tan benvolents com jo). Està tot retroil·luminat, això sí, cosa molt necessària que no tots els fabricants de portàtils semblen entendre.

Totes aquestes virtuts arriben, però, amb un preu a l’alçada de les seves característiques. El trobareu per 3.499 € als llocs habituals.