Santuari de Cura, menjar i estar al cim sagrat

Hi ha pocs llocs a Mallorca com el Santuari de Cura. Carregat d’història, posició central, l’elevació suficient, silenciós, molt bell, accessible, espiritual, familiar... Al cim del puig de Randa, la muntanya dels tres santuaris (Gràcia, Sant Honorat i Cura), desconnectes del món o hi connectes, segons com ho miris. El recinte és un espai ple d’energia, el lloc on deixes enrere (o a baix) els renous del dia a dia per obrir-te a altres perspectives, més amples, molt més amples.

Pujar el Puig, aturada per saludar Sant Honorat, lloc preciós, arribar a Cura, travessar el portal de pedra que dona entrada a la plaça, deixar la capella a un costat o saludar-la, l’hospederia a l’altre, passejar pels jardins que miren a la badia de Palma i al Galatzó, i arribar i fer parada a la cafeteria restaurant del Santuari és un pla perfecte per a qualsevol dia, sobretot si és asolellat. A l’estiu, per contemplar una de les postes de sol més generoses de l’illa, a l’hivern per sentir que Mallorca és tota teva mentre fas un aperitiu, un bon dinar o el cafè.

Paga reservar-se temps per dinar al restaurant de Cura. Aquest lloc que il·luminà Ramon Llull, que va ser la seu de l’Escola de Gramàtica, allà on eren el refectori i l’antiga biblioteca del santuari i amb unes terrasses impagables, compta avui amb un restaurant on menjar un excel·lent arròs brut, un bon frit, un sucós cabrit o, entre altres plats, una porcelleta de les que fan crec-crec i es fonen a la boca. Als qui els agraden els caragols, que no els deixin passar. I per acabar i no sortir d’una carta ben mallorquina, molt recomanable per la qualitat i també per la quantitat, el gató amb gelat d’ametlla no hi pot faltar. Des dels quasi 550 metres d’altura, hom entén que aquesta muntanyeta és sagrada. u

SANTUARI DE CURA, PUIG DE RANDA (ALGAIDA)