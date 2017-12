Rosetó, la nova vida de les reparadores

És un oasi al bell mig de Palma. La vella residència del convent de les monges reparadores, quasi a tocar del Gran Hotel, acaba de començar una nova vida. Du el nom de Rosetó, l’edifici dona al carrer de Can Campaner i al de la Rosa. S’articula al voltant d’un pati amb una porxada que val un món per aïllar-se de tot. Després d’una acurada restauració i recuperació d’elements històrics, com és el gran enteixinat de la planta noble, el Rosetó ja s’ha inaugurat com a restaurant obert al pati amb un impressionant jardí vertical. El proper 10 de gener, s’hi obrirà l’hotel, un hotel petit, d’aquests que en diuen boutique. Abans de Sant Sebastià hi està prevista l’obertura del bar pel carrer de la Rosa. I, un poc més endavant, ens prometen un espai al terrat de dalt des del qual es podrà contemplar el millor de Palma.

Abans, però, de l’obertura d’aquest hotelet que gestionarà la cadena Petit Palace des de la seva marca Icon, ens centram en el restaurant i en tota l’experiència gastronòmica que, dirigida per Nico Crispino, s’ofereix en aquest espai acollidor i tranquil. La seva cuina és un viatge per les possibilitats de la gastronomia de les nostres illes, amb l’accent posat en la qualitat del producte i la renovació de receptes mallorquines, pitiüses i també menorquines. En obrir-se el bar del Rosetó, al carrer de la Rosa però igualment amb accés al pati central, l’experiència s’anuncia com d’aquestes de berenar amb forqueta. I qui diu berenar, diu dinar, sopar o fer unes copes. Això sí, si anau al restaurant, us recoman una aturada sota l’obra El bosque suspendido de Gilbert Herreyns, una escultura mòbil feta de branquetes de savina, que és una d’aquestes delícies que ens fan sentir com d’actual és la tradició ben entesa.u

CARRER DE CAN CAMPANER, 6 (PALMA)