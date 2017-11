‘Mongolia’ du la revista al teatre amb un musical “molt salvatge”

Mongolia, el Musical 2.0 arriba a Palma de la mà del festival FesJajá. Els seus artífexs, Edu Galán i Darío Adanti, fan un espectacle “molt bèstia i salvatge”, segons assenyala Adanti a aquest diari. Una funció de la qual tots els polítics, sense excepció perquè “som molt democràtics nosaltres”, i també tots els poders fàctics com la monarquia o l’Església en surten ben escaldats.

Es tracta d’una hora i 45 minuts en què els dos intèrprets repassen l’actualitat “cada dia més canviant” des de dalt de l’escenari. Darío Adanti ho defineix com “un xoc catàrtic en què també deim moltes barbaritats”. De fet, “si d’entre el públic algú no se’n va cap a casa ofès, ens sembla que l’espectacle no ha sortit bé”, recalca l’humorista.

Dur la revista a escena

És un espectacle també molt físic en el qual els actors “ho donam tot”. “El nostre objectiu és dur la revista Mongolia al teatre, ni més ni manco. Ja ho vàrem fer en l’anterior musical, l’1.0, i ara en aquesta evolució de l’obra també. És un 2.0 que, a més, anam adaptant depenent del lloc on facem la funció, així que de ben segur surten temes de l’actualitat de les Illes sense deixar de banda temes candents com les banderes que proliferen a les balconades de pobles i ciutats o els casos de corrupció política que aquí no ignoram, entre altres actualitats”, expliquen.

A més, Mongolia, el Musical 2.0 té molt de les vinyetes, que és la disciplina artística d’on provenen els seus creadors, ja que durant l’espectacle es van succeint imatges i vídeos que reforcen la funció. Segons els autors, “hem detectat que Espanya ha canviat i els nostres sistemes ja no ho suporten: nous pactes, forces polítiques diferents...”. D’aquesta manera, des de la revista satírica recomanen veure l’actualització del seu “celebradíssim varieté còmic Mongolia, el Musical, en el qual hi haurà nous gags, vídeos, dèries i “continuarem maltractant animals en directe”, recalquen.

Musical sense música

Com a curiositat, es tracta del primer musical que no té música ni tampoc cançons. “És graciós confeccionar un espectacle musical en el qual no posam cançons ni tampoc cantam”, recalca Adanti.

Més de 200.000 espectadors ja han vist l’espectacle i en alguns indrets amb crítica afegida per “les salvatjades que podem arribar a dir, que òbviament no agraden a tothom ni ho pretenem”, hi afegeix l’humorista.

Edu Galán i Darío Adanti són col·leccionistes de denúncies i el maldecap de les associacions religioses. Cap diumenge van a missa, malgrat que cada dia sant o sant dia ho recorden al seu compte de Twitter i que l’Església és un dels temes predilectes del xou que ara duen a escena.

L’espectacle Mongolia, el musical 2.0 es podrà veure a Palma divendres 17 de novembre a les 21 hores al teatre Xesc Forteza dins el festival FesJajá, que enguany també inclou com a convidats Dani Mateo, Miguel Noguera, José Corbacho i Rodo Gener, entre d’altres. Els actors ja pensen en el seu proper xou, que estrenaran l’any que ve i que titularan Mongolia sobre hielo.

‘MONGOLIA, EL MUSICAL 2.0’

DIVENDRES 17 DE NOVEMBRE - 21 H TEATRE XESC FORTEZA, PALMA