Mallorcària,un referent per als vins i productes de l’illa

Mantenen la premissa que guià l’obertura de Mallorcària, el novembre del 2016. “Si defensam un producte vol dir que és de l’illa i és de bona qualitat”, assegura Xavier Borràs, un dels tres socis que, amb Jordi Muntaner i Pere Obrador, estan al capdavant d’aquest celler de vins i botiga de productes gastronòmics mallorquins que ocupa el local de la desapareguda Llibres Mallorca, al costat de l’església de Santa Eulària de Palma.

Amb més de 400 referències de vins fets a l’illa, segurament la selecció més gran i variada que es pot trobar en un dels nostres petits comerços, els de Mallorcària han aconseguit que la seva bodega, en el soterrani de la botiga, sigui un lloc de pelegrinatge per als veïns de la zona, però no només. Defensen l’originalitat dels raïms mallorquins i una categoria que ja és apreciada molt més enllà del propi territori. Ho saben ells que veuen com, dia sí i dia també, s’acosten a Mallorcària persones arribades d’arreu i prèviament informades de la producció vinícola local, o s’hi posen en contacte a través de la seva web per fer comandes.

Tot i que Mallorcària té una part important de la seva ànima de vinoteca, no són només els vins. Els seus propietaris s’han especialitzat a cercar el millor dels productes culinaris locals. Atenció especial mereixen els olis, però també les ginebres i les cerveses artesanes, les confitures, les ametlles, els patès o, entre molts altres, les sals amb denominació d’origen. I si qualque cosa han aconseguit els de Mallorcària en l’any i mig que tenen de vida és rompre amb l’estigma, del tot irracional, que una botiga de productes locals, ben seleccionats i ben presentats, és un negoci per als turistes. L’afluència de veïns, i la bona valoració que en fan, ho demostra.

SANTA EULÀRIA, 11 (PALMA)