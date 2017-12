Llibreria pau, a Ciutadella, de tota la vida

A hores d’ara, després de més de 30 anys oberta, ja no hem de descobrir a ningú la Llibreria Pau, la degana entre les llibreries de Ciutadella. Així, sense necessitat de presentació, una voldria que aquestes línies fossin de reconeixement per tres dècades al servei de la lectura, i sobretot perquè després de tots aquests anys manté una activitat constant i un compromís inqüestionable amb la cultura menorquina i el creixement dels lectors des de la mateixa base.

I és que des que obriren portes, Roser Seguí i Pere Marquès varen tenir clar que els infants tindrien un lloc molt especial a la Llibreria Pau. Es proposaren ser molt curosos en la selecció de llibres per als més petits, els donarien “cosa bona” -com diu na Roser-, conscients que els bons costums s’agafen de nin. Ho han mantingut així i, amb una bona secció de llibre infantil i juvenil, han contribuït sens dubte al creixement de tota una generació de lectors i lectores que avui tenen en la llibreria un dels seus espais de referència.

La Llibreria Pau és d’aquestes botigues abarrotades de gènere, on et perdries hores entre llibres acaramullats, bolígrafs, llapis i altre material de papereria, revistes, diaris i alguns objectes de regal. Els qui cerquen novetats, els que volen alguna lectura clàssica de les que sovint ja no es troben, els alumnes dels instituts a la recerca de les lectures obligades, els escolars per als seus llibres de text, l’oficinista, el visitant esporàdic de Menorca o l’estranger que cerca un títol en la seva llengua, tots tenen motius per passar per la Llibreria Pau. I així i tot, na Roser i en Pere s’involucren en l’organització dels principals esdeveniments que promouen a Menorca el plaer, l’hàbit sa i rendible de la lectura.

CARRER NOU DE JULIOL, 23 (CIUTADELLA)