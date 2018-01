Literanta,llibres, cafè i molts de motius

Un llibre per regalar, un llibre per regalar-te (no he comprat mai un llibre que no l’hagi viscut com a obsequi), un espai agradable dominat per la fusta, olor de paper, una tauleta a la porxada d’entrada on fer una entrevista, immenses taules a l’interior com a exhibidors de cobertes, prestatgeries per tots els costats, una barra per fer un cafè o una aigua o una birra, un lloc per quedar i xerrar tranquil·lament, un sofà llarg on llegir, signatures a la paret amb la dimensió de la literatura universal, novetats i clàssics, vinils literaris per aferrar a casa, originals punts de llibres, col·laboració d’artistes propers, un taller d’escriptura, un petit concert, contacontes, la presentació d’un llibre, un vermut, el vell jardí que hi ha darrere el vidre, compartir lectures, cercar citacions temàtiques en grup, demanar un títol que no trobes, escoltar una recomanació ben donada, llibres per llegir, per mirar, per devorar, un espai de trobada casual... Literanta, Llibres i cafè, ens dona molts de motius per fer-hi una passada en qualsevol moment del dia i, especialment, a darrera hora del capvespre.

Va ser la primera llibreria “guapa” de Palma, la primera que duia a la ciutat l’aire de les llibreries-cafè de París, de Berlín, de Barcelona, una llibreria amb agenda d’activitats més o manco puntualment publicada, amb una web activa amb recomanacions, una llibreria diferent, per viure els llibres i sobretot per viure experiències al voltant dels llibres. Va crear tendència a Ciutat. A hores d’ara no la descobrirem a ningú. Després de més de dotze anys sense abaixar la guàrdia, tan dinàmica com sempre, tan càlida, tan amigable i tan professional alhora, Literanta és avui un referent a celebrar.u

CAN FORTUNY, 4A (PALMA)