Gust i coneixement: Sa Formatgeria

Es diu Sa Formatgeria i es defineix com una “sala de degustació i venda de formatge”. Unes tauletes amb tamborets se situen davant una gran exposició de peces artesanes o de reconegudes produccions de diversos països, algunes de les quals rarament es troben a cap altre establiment de les Illes. Immaculada Gimeno, que va obrir Sa Formatgeria al carrer dels Oms de Palma el 2003, pot fer una tria exquisida de formatges perquè en sap com només en saben els que han dedicat la vida a qualque cosa. Tenia només vuit anys quan el seu germà, importador de formatges, la va dur a visitar la fàbrica Grimalt de Campos. “Aquelles olles em van impressionar”, diu la propietària de Sa Formatgeria. Des que va tenir edat de treballar, els formatges han ocupat la seva existència, primer amb un establiment al mercat de Santa Catalina i després a una formatgeria del Portopí. Sempre, els formatges.

Sa Formatgeria és un local petitó, amb unes taules al mig del carrer dels Oms, i és una botiga-baret per berenar que té l’interès dels espais especialitzats en els quals es reuneixen coneixement, experiència, gust i, sobretot, passió per allò que una persona té a les mans. Immaculada Gimeno du de França, d’Itàlia o d’onsevulla aquells formatges que a ella li agraden, els que sap que estan ben fets, amb el temps i el procés necessaris: L’Époisses de Bourgogne amb la seva pell ataronjada, l’olor característica i l’interior cremós; el Rochebaron amb cendra, un formatge blau que es troba entre les exquisideses formatgeres del centre de França; un parmesà etiqueta negra dels que es desfan en trencarlos o, entre molts altres, el Saint-Félicien Tentation, una delícia per als bons gurmets. Tots ells, ara, estan acompanyats a Sa Formatgeria per una secció de fruita seca, que tan bé els complementa.

CARRER DELS OMS, 30 (PALMA)