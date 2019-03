El consum responsable, protagonista durant una setmana

SETMANA DEL CONSUM RESPONSABLE

Del 9 al 17 de març se celebra la Setmana del Consum Responsable, amb xerrades, tallers, debats, concerts i altres activitats informatives i lúdiques. A diferència del model de consum tradicional, el consum responsable té en compte les repercussions col·lectives i integrals i directes i indirectes del que consumim. La Setmana del Consum Responsable s’emmarca al voltant del 15 de març, Dia Mundial de les Persones Consumidores.

LES DONES, PROTAGONISTES ARREU DE LA CIUTAT

L’exposició Dones grans, grans dones (a la seu del districte de Gràcia, fins al 14 de març), el concert Jazz amb veu de dona: Mercè de la Fuente Trio (avui divendres 8 de març, 20 h, al Casal de Barri Espai Putxet, Sarrià-Sant Gervasi), visites guiades en clau de gènere al MNAC (Sants-Montjuïc, fins al 31 de març) o l’exposició Literatura en femenino (Biblioteca Arús, a l’Eixample) són algunes de les nombroses activitats que tenen lloc aquests dies amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

“ENS ATUREM PER CANVIAR-HO TOT. CAP PAS ENRERE”

“Ens aturem per canviar-ho tot. Cap pas enrere” és el lema de la vaga d’avui, 8 de març, Dia Internacional de les Dones. L’esdeveniment està reconegut per l’ONU com una data en què es denuncia el sexisme i la desigualtat de drets i oportunitats entre homes i dones. Un dels elements centrals del dia serà una manifestació que sortirà de la plaça d’Espanya i acabarà a la plaça de Catalunya, amb la lectura d’un manifest i l’actuació de grups musicals.

LA MARATÓ ESTRENA NOU TRAÇAT

Diumenge 10 de març se celebra una nova edició de la Zurich Marató de Barcelona. Aquest any el traçat és força diferent de l’any anterior: es redueix l’altimetria del circuit i s’eviten alguns dels girs més complicats que hi havia. Alhora, s’han buscat carrers rectes i amplis per on fos possible imprimir un ritme fort i constant per part dels corredors. A la Zurich Marató de Barcelona es recapten fons per a causes tan diverses com la investigació mèdica de malalties minoritàries, el càncer infantil, l’atenció a infants amb diversitat física i cognitiva o l’Alzheimer, gràcies al crowdfunding amb Migranodearena.org.

FESTIVAL DE DONES ARTISTES

Música, arts visuals i artesania són les principals disciplines del Festival de Dones Artistes Estrogenfest, que aquest any arriba a la cinquena edició. Hi participaran grups com Cariño, ¡Viva la novia!, Aloha Bennets, Tirana i EstuPD’s.