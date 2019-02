La Rambla es vesteix de Carnestoltes

ARRIBO DE CARNESTOLTES

El 28 de febrer, Dijous Gras, a les 18 h, el rei Carnestoltes arribarà puntual al centre de Barcelona per proclamar el seu regnat de disbauxa, que s’allargarà fins al dia 6 de març amb rues i activitats als diferents districtes de la ciutat.

La popular companyia Comediants serà l’encarregada d’estrenar el Carnaval de Barcelona amb el tradicional Arribo, i ho farà juntament amb els reis de la festa: ses majestats Belluga i Tòtil Tocatdelala. Acompanyant-los, es podrà veure el seguici format pels capgrossos de la Rambla, els grotescos emperadors de les corts europees amb els Set Ambaixadors, l’Orquestra Reial i els Gegants del Carnaval.

La rua s’iniciarà a les 18 h davant el monument als Santpere, a l’altura de l’Arts Santa Mònica, i pujarà Rambla amunt ballant i fent ballar tothom amb una carrossa ben guarnida amb flors rambleres mentre a les façanes de diversos edificis emblemàtics hi van apareixent els portaveus del País de Xauxa: els Set Ambaixadors, representants dels excessos de la festa.

Entre salts, balls i cançons, el seguici arribarà al Palau de la Virreina per prendre l’edifici com a seu de la República del Carnaval. L’esclat de taronjada de confeti, màscares florals i focs artificials donaran de manera definitiva el tret de sortida a les festes del Carnaval de Barcelona.

+ Detalls ARRIBO DE CARNESTOLTES 28 de febrer 18 h. La Rambla (Arts Santa Mònica) Ciutat Vella

DIJOUS QUE VE, CONCURSOS DE TRUITA

Carnestoltes és, sobretot, una festa guiada per la transgressió: durant una setmana els papers es capgiren, les normes es tornen més laxes i regna la disbauxa. Per Carnaval es poden transgredir les normes de moltes maneres -amagar el rostre rere una màscara, publicar bans satírics, jugar a ser un altre gràcies a una disfressa-. També per mitjà de la gastronomia, i per això el menjar és el protagonista en tants moments de la festa. Uns dels actes de Carnaval més arrelats a la ciutat són els concursos de truites, que generalment es fan el Dijous Gras, que aquest any és el 28 de febrer. Per aquestes dates també es fan berenars populars amb botifarra d’ou.

+ Detalls DIJOUS GRAS 28 de febrer Diversos espais de Barcelona

RUES ARREU DE LA CIUTAT

El dissabte 2 març es fan més de trenta rues de Carnaval a la ciutat de Barcelona. I totes tenen alguna particularitat que les fa úniques: algunes estan organitzades per les entitats del barri i algunes altres són molt vistoses i espectaculars; n’hi ha de multitudinàries i també se’n fan moltes que ajuden a descobrir com se celebra la festa de Carnaval a la resta del món. Entre totes aquestes rues destaquem el Carnavalassu, que recorrerà diversos espais del Barri Gòtic. Aquesta rua s’inicia a les 18 h a la plaça del Vuit de Març. El dia abans, el divendres 1 de març, té lloc també a Ciutat Vella la rua infantil del Petit Carnavalassu, que sortirà a les 17.45 h de la plaça de Sant Just.