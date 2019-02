Santa Eulàlia, la Festa Major d'Hivern de Barcelona

FESTES DE SANTA EULÀLIA

Rutes concert per visitar els principals orgues de Ciutat Vella de la mà d’organistes professionals, la Diada Bastonera (demà dissabte, dia 9, a l’avinguda de la Catedral) i la Lali Jove (la festa major juvenil i associativa de Barcelona, també demà dia 9, al Moll de la Fusta) són algunes de les propostes del programa de Santa Eulàlia.

+ Detalls FESTES DE SANTA EULÀLIA Del 8 al 12 de febrer Diversos espais de la ciutat

DE SAFARI PEL RIU BESÒS

Una de les activitats destacades de l’ampli programa de la Biennal Ciutat i Ciència és un “safari” que tindrà lloc aquest diumenge i que consistirà en recollir dades sobre l’entorn de manera col·lectiva. La proposta inclou la presentació de dues peces de circ, l’una a la llera del Besòs i l’altra a La Central del Circ (Sant Adrià de Besòs). Trobareu tot el programa d’activitats de la Biennal a la pàgina web biennalciutaticiencia.barcelona.

+ Detalls EL SAFARI DE LA CIÈNCIA 10 de febrer De les 11 h. a les 15 h. Llera del Besòs i Central del Circ

FIRA DE VINS NATURALS

Els vins naturals, que són elaborats amb la mínima intervenció però són diferents dels ecològics, seran els protagonistes de la fira que se celebrarà a l’Estació del Nord els propers diumenge 10 i dilluns 11 de febrer, un certamen consolidat que arriba a la quarta edició.

+ Detalls FIRA DE LA TERRA VINS NATURALS 10 de febrer De les 15 h. a les 20 h. 11 de febrer De les 11 a les 20 h. Estació del Nord Eixample

MITJA MARATÓ DE BARCELONA, UN ESDEVENIMENT INTERNACIONAL

Diumenge 10 de febrer se celebra a Barcelona l’eDreams Mitja Marató de Barcelona, una cursa que forma part de la Gold Label (Etiqueta d’Or) que atorga la IAAF (Associació Internacional de Federacions d’Atletisme) a les millors curses de ruta que se celebren a tot el món. L’edició d’aquest any serà especialment femenina (prop del 33% seran dones) i internacional (hi participaran corredors de més de 100 països).

+ Detalls EDREAMS MITJA MARATÓ 10 de febrer Sortida: 8.45 h. Passeig Pujades

150 ANYS DE L'ALIANÇA DEL POBLENOU

El mític Casino de l’Aliança del Poblenou, una entitat recreativa, cultural i social que és un referent de la cultura catalana, celebra els 150 anys del seu naixement amb un programa especial d’activitats, entre les quals cal destacar el concert que oferiran Roger Mas i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona demà dissabte 9 de febrer, a les 21.30 hores, al mateix Casino. Més informació: www.casinoalianca.cat.

+ Detalls CONCERT DE ROGER MAS I LA COBLA SANT JORDI CIUTAT DE BARCELONA 9 de febrer 21.30 h. Aliança del Poblenou Sant Martí

CAMINADA PER HORTA-GUINARDÓ

El proper diumenge 10 de febrer té lloc una caminada per diferents espais del Districte d’Horta-Guinardó, organitzada per Barnatresc. La participació és gratuïta i no s’ha de fer cap inscripció prèvia.