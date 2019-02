La ciència, a l'abast de tothom

BIENNAL CIUTAT I CIÈNCIA

Barcelona és un dels pols de coneixement, recerca i experimentació científica més importants d’Europa. Per posar a l’abast de tothom el coneixement científic se celebra la Biennal Ciutat i Ciència, en la qual participen acadèmics, investigadors i educadors. Aquest esdeveniment, que se celebra del 7 a l’11 de febrer, comprèn més de 80 tallers, xerrades, exposicions i espectacles en més de 60 equipaments.

VISITES ALS ESPAIS DESCONEGUTS DELS MUSEUS

Demà dissabte un total d’onze museus de la ciutat de Barcelona ofereixen visites gratuïtes a les reserves, els tallers de restauració i altres espais habitualment restringits al públic. Per accedir a les visites cal reservar-ho anticipadament fins avui, 1 de febrer, al web barcelona.cat/inmuseu, o bé presencialment a les oficines de Tiquet Rambles, Palau de la Virreina (La Rambla, 99) de dilluns a diumenge de 10 a 20.30 h / Tel. 93 316 10 00.

CELEBRACIÓ DE L’ANY NOU XINÈS

Demà, dissabte 2 de febrer, les veïnes i els veïns de context cultural xinès celebraran amb tota la ciutat l’arribada de l’any nou. Segons el calendari tradicional s’entrarà a l’any 4717 que, seguint l’esquema cíclic del zodíac xinès, serà l’Any del Porc. L’Any Nou Xinès se celebrarà a Barcelona amb una desfilada, una fira cultural i gastronòmica i un seguit d’espectacles als voltants de l’Arc de Triomf.

EXPOSICIÓ ‘A PROP’, ALS JARDINETS DE GRÀCIA

Fins al 24 de febrer es pot visitar als Jardinets de Gràcia l’exposició sobre Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP), el nou model d’habitatges de construcció ràpida, sostenible i de qualitat.

BARCELONA, CAPITAL DE LA NOVEL·LA NEGRA

Barcelona tornarà a ser durant uns dies la capital europea de la novel·la negra, amb l’edició número 14 de BCNegra, la Setmana internacional de novel·la negra, que se celebra fins al 3 de febrer. Novel·listes com John Banville, Yasmina Khadra, David Peace, Otto Penzler, Ferran Torrent o l’autora argentina Claudia Piñeiro, guanyadora del premi Pepe Carvalho d’aquest any, participen en aquesta festa del crim literari. Hi ha debats i xerrades, però també exposicions, projeccions cinematogràfiques, concerts i fins i tot teatre i poesia, tot relacionat amb el gènere negre.

EXPOSICIÓ SOBRE ELS INICIS DE LA POLÍTICA ESPORTIVA

Fins al 4 de març es pot visitar al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch l’exposició Ara fa 40 anys. L’inici de la política esportiva a Barcelona, coincidint amb el fet que moltes curses populars han arribat als 40 anys de vida.