Gran espectacle multimèdia per acabar l'any

FESTA DE CAP D'ANY A MONTJUÏC

La llum, els focs artificials, l’aigua i els elements aeris, a més de la banda sonora especialment creada per a l’ocasió, seran els protagonistes de l’espectacle de Cap d’Any a l’avinguda Maria Cristina, fet per Groupe F. Aquesta companyia francesa ha dut a terme esdeveniments com ara la inauguració del Louvre d’Abu Dhabi o dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. L’espectacle multimèdia que oferirà el dia 31 està inspirat en la tradició dels dotze grans de raïm.

+ Detalls FESTA DE CAP D'ANY 31 de desembre 21.30 h. Av. Maria Cristina Sants-Montjuïc

EL 31 DE DESEMBRE EL PROTAGONISTA ÉS L’HOME DELS NASSOS

El 31 de desembre al matí, a la rambla del Poblenou cantonada amb Pere IV, davant d’una mitgera remodelada, té lloc una festa infantil amb l’Home dels Nassos, tallers, animació i xocolatada. El mateix 31 de desembre, a les 17.30 hores, té lloc la Cursa dels Nassos (sortida: carrer Selva de Mar / plaça Ramon Calsina). Són moltes les activitats que es fan amb motiu de l’Home dels Nassos, que té tants nassos com dies falten per acabar l’any.

+ Detalls FESTA INFANTIL AMB MOTIU DE L’HOME DELS NASSOS 31 de desembre 11.30-13 h. Rambla del Poblenou Sant Martí

LA TRADICIONAL FIRA DE REIS DE LA GRAN VIA

Joguines de tot tipus i peluixos, productes tradicionals i artesans, regals diversos i xurreries són els principals atractius de la Fira de Reis de la Gran Via, entre el carrer Muntaner i Rocafort.

+ Detalls FIRA DE REIS DE LA GRAN VIA Fins al 6 de gener Laterals de la Gran Via, entre Muntaner i Rocafort Eixample

EL PRIMER BANY DE L'ANY A LA PLATJA DE LA BARCELONETA

Són uns quants els valents que s’atreveixen a començar el 2019 amb un bany a la platja, i s’apunten al Primer bany de l’any, una activitat que organitza el Club Natació Atlètic-Barceloneta, que enguany arriba a la 22a edició. Per refer-se de les baixes temperatures de l’aigua, hi haurà una ració de brou calent quan s’acabi l’activitat. La inscripció és solidària i costa 3 euros. La recaptació d’enguany es destinarà als Amics de l’Hospital del Mar per a la recerca i lluita contra el càncer d’ovari.

+ Detalls PRIMER BANY DE L’ANY 1 de gener 12 h. Platja de la Barceloneta Ciutat Vella

CONTES D’INSTRUMENTS DEL MÓN

Com va néixer el món? I la música? I com és que hi ha tants instruments musicals? Per què no tots sonen a les grans orquestres? D’on venim les persones? Per què hi ha gent blanca, gent morena i gent negra? Per què hi ha el dia i la nit? I les estrelles? Com és que la gent s’aparella? Molts interrogants com aquests seran resolts a l’espectacle Contes d’instruments del món, que es farà avui, 28 de desembre, a la tarda. Es tracta d’un espectacle familiar, a partir de 3 anys, que forma part del festival Pau sense Treva.