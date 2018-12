Ciutat Vella s'omple de pessebres

PESSEBRES A CIUTAT VELLA

El Nadal s’ha anat laïcitzant progressivament a casa nostra, però hi ha alguns elements de caràcter religiós que continuen ben vius. Segons la documentació escrita que s’ha trobat, el primer pessebre català es va fer al segle XIV. Cada any se’n fan a nombroses llars, entitats, associacions, escoles, esglésies...

A Ciutat Vella s’hi concentren un munt de pessebres. A la plaça Sant Jaume hi trobem el pessebre ideat per l’artista Sebastià Brossa, amb dotze personatges al voltant d’una taula ben parada. I al Museu Marès, situat al costat de la catedral, s’hi pot veure un pessebre clàssic, realitzat pels membres de l’Associació de Pessebristes de Barcelona.

+ Detalls PESSEBRE DE LA PLAÇA SANT JAUME Fins al 6 de gener 2019 De 10 h. a 24 h. + Detalls PESSEBRE DE L’ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE BARCELONA Museu Frederic Marès Fins al 2 de febrer 2019 Del 23 de novembre al 25 de desembre: de dimarts a dissabte, de 10 h. a 19 h. diumenges i festius, excepte 25 de desembre, de 10 h. a 20 h. Del 26 de desembre al 6 de gener: de dimarts a diumenge, excepte l’1 de gener, de 10 h. a 21 h. Del 7 de gener al 2 de febrer: de dimarts a dissabte, de 10 h. a 19 h. Diumenges i festius: de 10 h. a 20 h.

LA GENT GRAN CANTA A L'AUDITORI

El Concert de Nadal de Cant Coral de la Gent Gran arriba a la majoria d’edat: l’edició d’enguany és la número 18. Els cantaires oferiran el 10 de desembre una cantata que fa un recorregut pel mite i la terrible llegenda del Comte Arnau i dona veu als poetes més destacats que els han forjat, com Verdaguer, Maragall, Sagarra i Brossa. La música de la cantata és del compositor Albert Guinovart i la dramatúrgia de Joan Lluís Bozzo.

+ Detalls AUDITORI DE BARCELONA 10 de desembre 18.30 h. Eixample

NADAL AL PARC DE L’ORENETA

El Parc de l’Oreneta (Sarrià - Sant Gervasi) oferirà un munt d’activitats els dies de Nadal, especialment pensades per al públic familiar. Aquest parc situat a tocar de Collserola es decorarà amb motius nadalencs, s’hi farà maquillatge de Nadal i hi haurà xocolata -ben calenta!-. A més, es podrà fer una ruta amb el petit tren que hi ha per l’anomenat “bosc de Nadal”.

+ Detalls PARC DEL CASTELL DE L’ORENETA Sarrià-Sant Gervasi

FIRA DE SANTA LLÚCIA

Fins al 23 de desembre té lloc a l’avinguda de la Catedral la Fira de Santa Llúcia. Les parades atapeïdes de figures de pessebre -els pastors, els bens, el bou, la mula, Josep, Maria, l’infant Jesús, el caganer...-, la molsa, els avets i de decoració nadalenca s’hi alternen amb les d’objectes d’artesania.

+ Detalls FIRA DE SANTA LLÚCIA Fins al 23 de desembre Av. de la Catedral Ciutat Vella

FIRA DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Una de les fires de Nadal més concorregudes és la de la Sagrada Família, que se celebra a la plaça de la Sagrada Família fins al 23 de desembre. És el mercat nadalenc de més tradició de l’Eixample, amb prop d’un centenar de parades, incloses les d’alimentació artesana (torrons, formatges, embotits, llaminadures i castanyes). Nombroses places i carrers de la ciutat s’omplen aquests dies de fires de Nadal.