TALLERS PER ANAR A TREBALLAR A L’ESTRANGER

Tallers de pràctiques laborals en un altre país, per practicar idiomes aquí i a fora, per preparar l’estada a l’estranger, per fer voluntariat internacional... Són algunes de les propostes que formen part del programa De Barcelona al món. Del món a Barcelona, que té lloc del 6 al 29 de novembre en diferents espais de la ciutat de Barcelona. Els tallers són gratuïts, però cal inscriure-s’hi a Barcelona.cat/bcnalmon.

+ Detalls DE BARCELONA AL MÓN. DEL MÓN A BARCELONA Del 6 al 29 de novembre Diversos espais de la ciutat

UNA SETMANA DE CINEMA FANTÀSTIC I DE TERROR

Esclar que pot fer por, però el cinema fantàstic i de terror no està només pensat per a això, i a més té un públic fidel i va guanyant adeptes. Qui en vulgui veure té una bona oportunitat per fer-ho al llarg de la setmana que ve, ja que al Centre Cívic Cotxeres de Sants té lloc la XXX Marató de Cinema Fantàstic i de Terror. A més, se celebra la vintena edició d’un concurs de curtmetratges. Més informació: Cotxeres-casinet.org/marato.

+ Detalls XXX MARATÓ DE CINEMA FANTÀSTIC I DE TERROR Del 12 al 17 de novembre Centre Cívic Cotxeres de Sants Sants-Montjuïc

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES D’IMMIGRANTS AMERICANS

La Bestiaés un tren de càrrega que travessa de sud a nord Mèxic i arriba als Estats Units; és el mitjà de transport de molts indocumentats centreamericans, que arrisquen la seva vida pujant i baixant d’aquest tren en moviment. Fan un viatge de tres setmanes travessant fronteres amagats i posant en perill la seva vida. Pateixen extorsions, segrestos i abusos sexuals, emmalalteixen o moren en el camí cap a fer realitat el Somni Americà. El mexicà Guillermo Navarrete en va fer un munt de fotos, que estan exposades al Centre Cívic Teixonera.

+ Detalls EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES ‘MIGRANTES’ Fins al 27 de novembre Centre Cívic Teixonera Horta-Guinardó

ACTIVITATS AL CASTELL DE TORRE BARÓ

El diumenge 11 de novembre se celebra el quart aniversari del castell de Torre Baró. “¿El quart aniversari?”, direu. Esclar que fa molt més temps que està construït, però es tracta del quart aniversari de la seva reobertura després de la remodelació que se’n va fer. Amb aquest motiu s’hi fan un conjunt d’activitats, com una caminada popular a l’entorn del castell, visites guiades i classes de ball de blues. Totes són de caràcter gratuït.

+ Detalls IV ANIVERSARI DEL CASTELL DE TORRE BARÓ 11 de novembre De 10 h. a 14 h. Nou Barris

FESTES MAJORS A SANT MARTÍ

Aquest mes de novembre tenen lloc diverses festes majors al districte de Sant Martí. Com ara la Festa Major del Clot - Camp de l’Arpa, que se celebra del 2 al 18 de novembre, i la Festa Major de Sant Martí de Provençals i la Verneda, que se celebra del 5 al 18 de novembre. Amb motiu d’aquesta última, aquest cap de setmana, 10 i 11 de novembre, té lloc a la rambla Guipúscoa, entre el carrer Agricultura i Cantàbria, una Mostra de Comerç.