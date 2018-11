La tardor s'omple de literatura

UN MUNT D'ACTES LITERARIS

Barcelona és una ciutat eminentment literària, i aquesta tardor se celebren un munt d’activitats relacionades amb el llibre i la literatura que ho confirmen. Destaquem, per exemple, la ruta La Gràcia Literària. Aquest passeig per carrers, places i llocs emblemàtics de Gràcia on han nascut dones artistes i creadores o que han inspirat les seves històries, per visibilitzar-les, té lloc demà dissabte, 3 de novembre, a les 11 h. O Frankenstein a la Casa Golferichs, un cicle d’activitats amb motiu del bicentenari de la cèlebre obra de Mary Shelley, com ara la representació de l’obra Prometheus, que tindrà lloc dimarts, 6 de novembre, a les 20 h. A més, continuen apareixent novetats editorials, amb llibres com Somorrostro. Mirades literàries, amb edició d’Enric H. March. Aquest llibre, que radiografia l’època del barraquisme del barri conegut com a Somorrostro, es presentarà el 8 de novembre a les 19 h a la Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE MEDI AMBIENT

Cinemes, museus, universitats i centres culturals són alguns dels espais de Barcelona on es projecten aquests dies, del 2 al 9 de novembre, pel·lícules documentals centrades en el medi ambient, en el marc del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA), que aquest any arriba a la 25a edició.

+ Detalls 25 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DEL MEDI AMBIENT Del 2 al 9 de novembre Diversos espais de la ciutat

ACTIVITATS SOBRE ELS REPTES DE BARCELONA COM A ‘SMART CITY’

Les noves tecnologies són essencials per fer una ciutat més inclusiva i sostenible, en aspectes com l’habitatge o la mobilitat. Per reflexionar-hi i aportar idees tindrà lloc la setmana vinent, del 5 a l’11 de novembre, un conjunt d’activitats per a tots els públics: la Smart City Week Barcelona.

+ Detalls SMART CITY WEEK BARCELONA Del 5 a l’11 de novembre Diversos espais de la ciutat

CONCERT D’INSTRUMENTS DE VENT A HORTA-GUINARDÓ

El Casal de Barri Can Travi acull demà dissabte, 3 de novembre, a les 12 h, un concert familiar a càrrec de Miguel Zamarripa i Biel Camós (flauta barroca, flabiol, flauta travessera, flautí i teclat), amb un repertori que fa dialogar el repertori clàssic amb el popular. L’entrada al concert és gratuïta.

+ Detalls CLÀSSICA A HORTA-GUINARDÓ 3 de novembre 12 h. Casal de barri Can Travi Horta-Guinardó

BARCELONA, EPICENTRE DE LA NOVEL·LA HISTÒRICA

Barcelona acull del 5 al 10 de novembre un munt d’activitats relacionades amb la novel·la històrica. Com si fos una màquina del temps, el festival transporta al Renaixement, la Revolució Francesa, la Belle Époque i les avantguardes d’entreguerres. Les activitats es faran a la Fundació Antoni Tàpies i a la Biblioteca Jaume Fuster. Un dels actes més rellevants serà el lliurament del Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino, que tindrà lloc dijous, 8 de novembre, a les 18 h, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. El guardonat serà Leonardo Padura.