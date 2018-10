Castanyes, panellets... i terror

CASTANYADES ALS DISTRICTES

“Disfressa’t amb roba que faci molta por i amb la cara pintada, que encara faci més por!”, diuen els organitzadors de la Rua Terrorífica que té lloc avui divendres, a partir de les 18 hores, al barri de Porta (Nou Barris). L’inici i el final d’aquesta rua que forma part de la Nit d’Ànimes 2018 és als Jardins de Can Verdaguer. Aquesta és una de les diverses activitats de Halloween que tenen llloc aquests dies en diferents espais de la ciutat. La castanyada, però, no ha perdut protagonisme. Fins i tot guanya terreny entre els nouvinguts (el Centre Cívic El Sortidor, a Sants-Montjuïc, per exemple, celebra una castanyada mexicana a la plaça). Castanyes, panellets, però també tallers i espectacles, són els ingredients habituals de les castanyades que es fan en un munt de racons de Barcelona.

AQUEST CAP DE SETMANA, PORTES OBERTES EN DIVERSOS EDIFICIS DE BARCELONA

L’extraordinari vestíbul modernista de la Casa Sayrach (Diagonal, 423-425), que enguany celebra el seu centenari, es podrà visitar els dies 27 i 28 d’octubre (de les 11 a les 14 h i de les 16 a les 19 h) amb motiu del festival 48h Open House BCN. Aquest és un dels nombrosos edificis que obren les portes excepcionalment aquest cap de setmana en el marc del 48h Open House BCN, que aquest any arriba a la novena edició. Es tracta d’un festival que reivindica l’arquitectura moderna i que vol contribuir a la reflexió sobre quines arquitectures i quins urbanismes ofereixen més qualitat de vida. Trobareu tota la informació a: www.48hopenhousebarcelona.org.

+ Detalls 48H OPEN HOUSE BCN 27 i 28 d'octubre

APLEC SARDANÍSTIC A NOU BARRIS

El Parc de la Guineueta acull aquest diumenge, 28 d’octubre, a partir de les 10 h, l’Aplec de la Sardana de Roquetes, que enguany arriba a una xifra rodona: l’edició número 50. Hi haurà tant ballada de matí com de tarda. Hi participaran les cobles Principal de la Bisbal, Montgrins, Sant Jordi - Ciutat de Barcelona i Principal del Llobregat.

+ Detalls 50È APLEC DE LA SARDANA DE NOU BARRIS 28 d'octubre 10 h. Parc de la Guineueta Nou Barris

COMMEMORACIÓ I HOMENATGE A LES BRIGADES INTERNACIONALS

La pàtria dels humans... Barcelona 1938-2018 és el nom de l’acte que tindrà lloc aquest diumenge, 28 d’octubre, davant el monument de commemoració i homenatge a les Brigades Internacionals, situat al Carmel. L’acte recordarà la multitud de ciutadans que el 28 d’octubre de 1938 van sortir als carrers de Barcelona per acomiadar els voluntaris de diversos països del món que havien vingut a Espanya per lluitar a favor de la República durant la Guerra Civil.

+ Detalls 80 ANYS DEL COMIAT DE LES BRIGADES INTERNACIONALS 28 d'octubre 12 h. Rambla del Carmel, 46 Horta-Guinardó

CONCERT DELS 60 ANYS DE LA UNIÓ DE COLLES SARDANISTES

La sala d’actes de l’Orfeó Martinenc (Meridiana, 97) acull avui divendres, 26 d’octubre, el concert de commemoració dels 60 anys de la Unió de Colles Sardanistes. El concert serà interpretat per la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, dirigida per Marcel Sabaté.