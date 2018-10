La música negra omple Sant Martí

FESTIVAL SAY IT LOUD

Concerts, i també xerrades, exposicions, tallers i projeccions, formen part del festival Say It Loud, una proposta consolidada que enguany arriba a l’onzena edició. El Say It Loud se celebra del 18 al 31 d’octubre a Sant Martí i en altres llocs de Barcelona. El festival pretén mostrar tota la riquesa i la influència de la música i la cultura afroamericanes en una ciutat mediterrània del segle XXI com és Barcelona.

+ Detalls SAY IT LOUD Diversos espais de Sant Martí i Barcelona Del 18 al 31 d'octubre

LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, EN UNA MOSTRA

Què pot passar si no aturem el canvi climàtic? Què podem fer per aturar-lo en la nostra vida diària? Aquestes són les qüestions que intenta resoldre l’exposició Ciutadans per un món responsable, que té lloc al Meeting Point de Creu Coberta, un espai renovat situat a tocar de la plaça d’Espanya, on hi ha informació turística i dels comerços de la zona. També s’hi fan activitats d’art urbà i és un punt de trobada intercultural.

+ Detalls EXPOSICIÓ ‘CIUTADANS PER UN MÓN RESPONSABLE’ Meeting Point Creu Coberta C/ Diputació / C/ Creu Coberta

EL CENTRE CÍVIC CAN DEU ESDEVÉ UN CLUB DE JAZZ

El Centre Cívic Can Deu organitza els dijous concerts de jazz. Guitarres, pianos, tubes, bateries i veus fan que aquest espai de les Corts es converteixi en un genuí club de jazz. Aquest dijous, 18 d’octubre, a les 20.30 h, hi té lloc un concert de Blue Birds. Laia Leal i Mercè de la Fuente oferiran un viatge musical versionant clàssics de blues i soul a través de composicions originals plenes de subtilesa.

+ Detalls CONCERT DE BLUE BIRDS 18 d'octubre 20.30 h. Centre Cívic Can Deu Les Corts

L’HUMOR S'ESCAMPA PER TOT GRÀCIA

Música, teatre, exposicions, clubs de lectura i altres sorpreses organitzades pels diferents equipaments culturals del districte de Gràcia integren la proposta Gràcia Riu, que se celebra del 18 al 29 d’octubre.

+ Detalls GRÀCIA RIU! Cicle d'humor als barris de Gràcia Del 18 al 29 d'octubre

LES CORTS, DE FESTA MAJOR

Fins al 14 d’octubre, les Corts s’omple de confeti, foc, música, ball, cultura popular, poesia, esport, circ, animació, diversió, convivència i somriures. En total, 280 activitats de tot tipus, per a tots els públics i a tots els barris del districte.