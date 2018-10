Un munt de festes majors als barris

FESTES MAJORS ALS BARRIS

S’ha acabat la Mercè però no cal esperar a l’any que ve per veure una nova festa major a Barcelona. Aquests dies n’hi ha unes quantes de més petites i menys massives i que constitueixen excel·lents punts de trobada i de gaudi. A Ciutat Vella hi ha les Festes del Roser (del 5 a l’11 d’octubre), a Sants-Montjuïc la festa major d’Hostafrancs (del 28 de setembre al 10 d’octubre), a les Corts la festa major (del 5 al 14 d’octubre), a Horta-Guinardó la festa major de Montbau (del 24 de setembre al 7 d’octubre) i a Nou Barris la Festa de San Froilán (del 5 al 7 d’octubre), a més de les festes majors de Vilapicina i Torre Llobeta (del 6 al 14 d’octubre) i Canyelles (també del 6 al 14 d’octubre).

CIRC PER A TOTHOM A NOU BARRIS

Demà dissabte, 6 d’octubre, l’Escola de Circ de l’Ateneu Popular de Nou Barris obre la temporada celebrant el seu 20è aniversari amb un munt de tallers i espectacles. A les 12 h hi haurà tallers per a infants; a les 14 h, dinar popular; a les 17 h, cabaret de circ amb exalumnes de l’Escola de Circ de l’Ateneu; a les 19 h, el Brindis al Bar, i a les 20 h, Set up, un espectacle amb malabars, màgia, monocicles i equilibris desequilibrats.

+ Detalls 20 ANIVERSARI DE L'ESCOLA DE CIRC DE L'ATENEU POPULAR DE NOU BARRIS 6 d'octubre A partir de les 12 h. Ateneu Popular de Nou Barris

CINEMA A LA FRESCA A LA PLAÇA COMAS

Ja comença a fer fresca però als vespres, amb un jersei, s’hi està d’allò més bé, a les places. Aquest diumenge, 7 d’octubre, a les 21 h, a la plaça Comas es projecta la pel·lícula Rara, de Pepa San Martín. Aquesta activitat, gratuïta, forma part del cicle de cinema de dones Accions i resistències.

+ Detalls CICLE DE CINEMA ‘ACCIONS I RESISTÈNCIES’. PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA ‘RARA’ 7 d'octubre 21 h. Plaça Comas Les Corts

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN A GRÀCIA

El dilluns 1 d’octubre es va celebrar el Dia Internacional de la Gent Gran. Per això tenen lloc a Gràcia un seguit d’activitats adreçades a aquest col·lectiu. El dimecres 10 d’octubre, a les 10.30 h, al Centre Cívic La Sedeta hi haurà un taller de moviment per a dones més grans de 60 anys, amb el lema Escoltar per empoderar-se.

+ Detalls TALLER PER A DONES MÉS GRANS DE 60 ANYS. 10 d'octubre 10.30 h. Centre Cívic La Sedeta Gràcia

ESPECTACLE DE TEATRE-CLOWN DE PEPA PLANA

Pepa Plana, un referent internacional com a clown femenina, oferirà demà dissabte, 6 d’octubre, un espectacle de teatre-clown al Centre Cívic Zona Nord. L’espectacle, gratuït, forma part del programa Barcelona Districte Cultural, un conjunt de propostes amb noms d’artistes ja consolidats als escenaris amb altres que proven de fer-s’hi un forat i han estat triades per arribar a públics d’edats i interessos diversos.

+ Detalls TEATRE-CLOWN ‘PENÉLOPE’, AMB PEPA PLANA 6 d'octubre 19.30 h. Centre Cívic Zona Nord Nou Barris