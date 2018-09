Un dia sense cotxes a la Via Laietana

ACTIVITATS EN UNA VIA LAIETANA SENSE COTXES

Classes magistrals de ioga o de pilates, tallers de circ, de danses urbanes o de capoeira, propostes lúdiques per a ciclistes i per a patinadors, jocs infantils, llits elàstics i una competició de tenis taula són algunes de les activitats que tindran lloc demà dissabte, 22 de setembre al matí, a la Via Laietana, entre la plaça d’Antoni Maura i la plaça d’Antonio López, amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i del Dia sense Cotxes.

LA PLAÇA DE CATALUNYA, LLOC DE TROBADA DE LES ENTITATS

La plaça de Catalunya serà aquest cap de setmana el lloc de trobada de les entitats barcelonines, que hi organitzen un munt d’activitats, com ara actuacions musicals, gòspel, danses, balls tradicionals, tallers de manualitats, de jocs educatius, rondalles... Hi haurà una haima solidària on s’explicarà la situació del poble saharaui a través de diversos tallers de sensibilització. Més informació: www.associat.barcelona.

ACTIVITATS A LA PIONERA PER LES FESTES DE LA MERCÈ

El passeig Calvell, situat al final de la rambla del Poblenou, acull La Pionera, un espai creat per donar oportunitats a la creativitat i l’emprenedoria. El visitant hi trobarà un munt de parades, amb productes i serveis de qualitat i de proximitat (productes naturals, artesanals, ecològics, locals....). La Pionera mostra sobretot projectes de caràcter innovador i capacitat transformadora, és a dir, que siguin capaços de provocar canvis socials significatius. Aquest llarg cap de setmana -per als barcelonins-, amb motiu de les Festes de la Mercè, presenta una edició especial amb concerts, tallers, activitats per a infants i espectacles per a totes les edats.

LA MERCÈ: CONCERTS A NOU BARRIS

Diumenge 23 de setembre, a les 21 hores, el Parc Central de Nou Barris acull un gran concert d’òpera. L’Orquestra Simfònica i el Cor del Gran Teatre del Liceu oferiran, de manera gratuïta, peces ben diverses, que inclouran des de preludis i moments corals de Carmen, de Bizet, fins a cors de La traviata o de Macbeth, de Verdi. També hi haurà música de Wagner i fins i tot de Borodín. Aquest és un dels nombrosos concerts que es faran a Nou Barris per la Mercè.

LA PLAÇA DE LA VILA DE GRÀCIA S’OMPLE DE JAZZ

La plaça de la Vila de Gràcia acull els diumenges 23 i 30 de setembre, a partir de les cinc de la tarda, concerts de jazz. Els concerts formen part del 28è Festival L’hora del Jazz- Memorial Tete Montoliu.