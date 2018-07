La Pionera, emprenedoria i activitats d'oci

LA PIONERA, CADA CAP DE SETMANA AL POBLENOU

Els caps de setmana, el passeig de Calvell, situat al final de la rambla del Poblenou, acull La Pionera, un espai creat per donar oportunitats a la creativitat i l’emprenedoria. El visitant hi troba un munt de parades, amb productes i serveis de qualitat i de proximitat (productes naturals, artesanals, ecològics, locals...). La Pionera mostra sobretot projectes de caràcter innovador i capacitat transformadora; és a dir, que siguin capaços de provocar canvis socials significatius. És un nou espai on es valora l’experimentació, la tecnologia i l’avantguarda; on la sostenibilitat és el punt de partida i d’arribada. També és un espai d’oci on s’organitzen concerts, tallers, activitats per a infants i espectacles per a totes les edats. Aquest mateix cap de setmana hi tenen lloc diversos concerts. Demà, 21 de juliol, Lu Rois (12.30 h), Unpictured DJ (13.30 h) i Taki Sounds (19.30 h), i diumenge, 22 de juliol, Mal Di Mar (19 h) i Swing Maniacs Poblenou (20 h).

+ Detalls LA PIONERA Dissabtes i diumenges. De 12 a 22 h. Passeig de Calvell Sant Martí

GEGANTS I CULTURA POPULAR AL BARRI GÒTIC

Com cada any, pels voltants de Sant Jaume, la colla gegantera de Sant Jaume honora el seu patró amb una trobada de gegants que es farà demà, dissabte, 21 de juliol. Colles vingudes de tot Barcelona i també de la resta de Catalunya compartiran una tarda de gralles, tabals, balls i molta gresca pels carrers del Barri Gòtic. Les activitats s’iniciaran a les 17.30 h amb la plantada dels gegants a la plaça de la Mercè.

+ Detalls 10A TROBADA DE GEGANTS DE SANT JAUME 21 de juliol. Inici: 17.30 h. Plaça de la Mercè Ciutat Vella

ARTS ESCÈNIQUES A L’EIXAMPLE

Música, circ, teatre, dansa... i altres disciplines escèniques integren la programació de la segona edició de Tangent, Festival de les Arts de l’Eixample, que té lloc en diferents espais del districte fins al 26 de juliol.

+ Detalls TANGENT. FESTIVAL DE LES ARTS DE L’EIXAMPLE Fins al 26 de juliol Diversos espais de l'Eixample

CABARET I CIRC A NOU BARRIS

Aquest és l’últim cap de setmana d’activitats de L’Estiu al Pati!, que tenen lloc al pati de la seu del districte de Nou Barris. Avui, divendres, hi ha un espectacle de cabaret-clown, amb Guillem Albà i la Marabunta, i diumenge, cabaret-circ amb Coop de Circ.

+ Detalls L’ESTIU AL PATI! 20 i 22 de juliol 21 h. Pati de la seu del Districte de Nou Barris Pl. Major de Nou Barris, 1

VESPRES D’ESTIU

El grup pop The Lazy Lies actua diumenge, 22 de juliol, al castell de Montjuïc. El concert forma part dels Vespres d’Estiu, que tenen lloc cada diumenge de juliol i agost, de les 19 h a les 22 h.

+ Detalls THE LAZY LIES (VESPRES D’ESTIU) 22 de juliol 19 h. Castell de Montjuïc Sants-Montjuïc

MOSTRA DELS ALLOTJAMENTS DE PROXIMITAT PROVISIONALS

L’espai situat entre els carrers Badajoz i Ávila acull una mostra sobre els APROP (Allotjaments de Proximitat Provisionals), un nou model d’allotjaments de construcció ràpida, sostenible i de qualitat pensat per fer front a l’expulsió del veïnat dels barris. En aquest espai, els dijous de juliol s’hi projecten pel·lícules. La pròxima -i última del cicle- és El umbral (26 de juliol), documenal produït per la Càtedra UNESCO d’Habitage de la URV que tracta el sensellarisme.