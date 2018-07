Els diumenges d'estiu, música al castell de Montjuïc

VESPRES D'ESTIU A MONTJUÏC

Cada diumenge de juliol i agost, de les 19 a les 22 h, té lloc un concert al castell de Montjuïc. És un cicle d’estils molt diversos, amb un cert predomini del jazz. L’activitat i l’accés al castell són gratuïts a partir de les 15 h cada diumenge, i en tot l’horari d’obertura els primers diumenges de mes. Durant aquest cicle de concerts, que té el nom de Vespres d’Estiu, hi ha un servei de bus gratuït, de baixada fins a plaça Espanya, a partir de les 22 h.

+ Detalls VESPRES D’ESTIU Cada diumenge de juliol i agost 19 h. Castell de Montjuïc Sants-Montjuïc

MONUMENTS MODERNISTES A MEITAT DE PREU PER ALS BARCELONINS

Un munt de persones de fora visiten cada dia monuments modernistes de Barcelona... I els barcelonins? Els visiten? Els residents a Barcelona no tenen excusa per no fer-ho, ja que poden visitar amb un descompte del 50% monuments com la Pedrera, el Palau Güell, el Palau de la Música Catalana… La inscripció s’ha de fer a la pàgina web barcelona.cat/rutamodernisme. Aquesta iniciativa acaba el 15 de setembre.

+ Detalls ESTIUEJA EL TEU MODERNISME Visites als monuments modernistes Fins al 15 de setembre

PATIS ESCOLARS OBERTS A L’ESTIU

Fins al dimarts 31 de juliol un total de 18 patis d’escoles de Barcelona obren cada tarda, tots els dies de la setmana, perquè infants, joves i les seves famílies puguin visitar-los i fer-los servir com a espais d’ús públic i de joc lliure. Però també es pot participar, de manera gratuïta, en alguna de les activitats que s’hi programen (familiars, esportives, culturals, artístiques i maletes pedagògiques). Hi ha patis oberts en escoles dels deu districtes de Barcelona.

+ Detalls PATIS ESCOLARS OBERTS A L’ESTIU 18 escoles de tots els Districtes

FESTIVAL DE CREACIÓ CONTEMPORÀNIA A GRÀCIA

El claustre de l’Oratori de Sant Felip Neri, situat al bell mig del barri de Gràcia, ofereix aquests dies espectacles de diverses disciplines artístiques relacionades amb l’escena. Es tracta del festival NunOff, que aquest any arriba a la desena edició i aposta especialment per la creació contemporània.

+ Detalls NUNOFF Del 9 al 14 de juliol Oratori de Sant Felip Neri Gràcia

MOSTRA DELS ALLOTJAMENTS DE PROXIMITAT PROVISIONALS

L’espai situat entre els carrers Badajoz i Ávila acull una mostra sobre els APROP (allotjaments de proximitat provisionals), un nou model d’allotjaments de construcció ràpida, sostenible i de qualitat pensat per fer front a l’expulsió del veïnat dels barris. En aquest espai, els dijous de juliol, es projecten pel·lícules. Les pròximes són Citizen Jane: battle for the city (19 de juliol) i El umbral (26 de juliol).

+ Detalls EXPOSICIÓ ‘A PROP’ Dimecres i dijous: 16-20 h. Divendres, dissabtes i diumenges: 10-20 h. Carrers Badajoz/Àvila (Sant Martí) Fins al 29 de juliol

EL POBLE-SEC, DE FESTA MAJOR

Cultura popular, concerts, activitats infantils, àpats populars... són alguns dels principals ingredients de la festa major del Poble-sec.